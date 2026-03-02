Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

Ιρανικό drone έπληξε νωρίτερα σήμερα ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν όπου διέμεναν αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, με την επίθεση να θυμίζει την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κατάσταση της υγείας τους και η φύση των τραυματισμών τους είναι προς το παρόν άγνωστες.

??? Meanwhile in Bahrain



Another skyscraper has been hit by an Iranian drone and is currently on fire.



Notice how not a single one of these tower blocks instantly collapses, very much unlike 9/11. pic.twitter.com/knqf8vHE2F — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 2, 2026

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε πλοίο στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, με τον απολογισμό ως αυτό το στάδιο να είναι ένας νεκρός και δυο τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε σε λιμάνι κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, πάντως κατασβέστηκε πλήρως, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου μέσω X περί τις 02:30.

NEW: Thick smoke was seen rising above the Bahraini capital, Manama, amid reports of additional Iranian strikes.



The fire was reportedly coming from the naval base used by U.S. military forces, which is home to the U.S. Navy’s Fifth Fleet. pic.twitter.com/Bxyk8jsdca — Fox News (@FoxNews) March 1, 2026

Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο. Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου.

Προχθές Σάββατο ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε ζημιές σε διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν.

Το Ιράν χτύπησε κι άλλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων καίγεται στα Στενά του Ορμούζ, αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ισχυρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιρανική στρατιωτική δύναμη δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν το «Athen Nova», το οποίο αποκάλεσε «σύμμαχο των ΗΠΑ».

Στενό του Ορμούζ: Διακοπή χωρίς επίσημο αποκλεισμό

Αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές επιδρομές στο Ιράν το Σάββατο, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους, η Τεχεράνη προχώρησε άμεσα σε αντίποινα. Το Ιράν στοχοποίησε το Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Το αποτρεπτικό εγχειρίδιο του Ιράν δεν περιορίζεται σε χερσαίους στόχους. Ο Κόλπος και το Στενό του Ορμούζ , μέσω των οποίων διέρχεται ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίνουν στην Τεχεράνη μια ιδανική ευκαιρία να ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές.

Το Ιράν μπορεί να απειλήσει τις ναυτικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία χρησιμοποιώντας πυραύλους κατά πλοίων, ναυτικές νάρκες, drones και σκάφη ταχείας επίθεσης. Έχει επίσης επιδείξει αυτό που αποκαλεί «υπερηχητικά» συστήματα, όπως η σειρά Fattah, διαφημίζοντας πολύ υψηλές ταχύτητες και ευελιξία, αν και τα ανεξάρτητα στοιχεία σχετικά με την επιχειρησιακή τους κατάσταση παραμένουν περιορισμένα.

Δεν είναι απαραίτητος ένας επίσημος αποκλεισμός για να επηρεαστούν οι αγορές. Οι προειδοποιήσεις που αποδίδονται στα δεξαμενόπλοια του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν που βρίσκονται εκτός του στενού και η αυξανόμενη ασφάλιση κινδύνου πολέμου επηρεάζουν ήδη τις κινήσεις των πλοίων και το κόστος μεταφοράς. Το Σώμα IRGC έχει επίσης δηλώσει ότι έπληξε τρία πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Ο δανικός όμιλος ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων Maersk δήλωσε την Κυριακή ότι ανέστειλε όλες τις διελεύσεις πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

