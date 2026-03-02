Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

Το βιβλίο του αρχαιολόγου-ιστορικού Δρος Έλενας Ράπτη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηρόδοτος 

Δημήτρης Μάνωλης

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας. Η εκπαίδευση των Ελλήνων» της Δρος Ελένης Ράπτη, αρχαιολόγου-ιστορικού που πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο της Βιβλιοθήκης -Αίθουσας Πoλιτιστικών Εκδηλώσεων της Ενώσεως Σμυρναίων.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον από ανθρώπους των γραμμάτων, της ιστορικής έρευνας, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και από ευρύ κοινό, που γέμισε τον χώρο για να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση γύρω από το ιστορικό θέμα της εκπαίδευσης της Σμύρνης που πραγματεύεται το βιβλίο.

Για το βιβλίο μίλησαν οι διακεκριμένοι ομιλητές: ο πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων Γεώργιος Αρχοντάκης, φιλόλογος -ιστορικός, β) ο υποστράτηγος ε.α. Δρ Ιστορίας, Νικόλαος Κουρκουμέλης, γ) η εκδότρια, συγγραφέας και ποιήτρια Αναστασία Μπάστα, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γκιουλέκας, δημοσιογράφος-ιστορικός, η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δρ Ολυμπία Βικάτου και ο Δρ Κωνσταντίνος Νικολέτζος α. γενικός διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εκ μέρους της γενικής διευθύντριας.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της έρευνας, την τεκμηρίωση και τη συμβολή του βιβλίου στη μελέτη της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.

Στις τοποθετήσεις τους υπογράμμισαν τη βαθιά ερευνητική δουλειά της συγγραφέως και τη σημασία της ιστορικής γνώσης για την κατανόηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος.

rapti-3.jpg

Η συγγραφέας αναφέρθηκε στη μακρόχρονη έρευνα που προηγήθηκε της συγγραφής του βιβλίου, στις πηγές που αξιοποιήθηκαν και στους λόγους που την οδήγησαν να καταπιαστεί με το συγκεκριμένο θέμα. Η συγγραφέας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, όσους συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου καθώς και τη μητέρα της Πελαγία Σαλτζίδη-Ράπτη, τον άνθρωπο που ήταν και παραμένει πάντα δίπλα της και αποτελεί το στήριγμά της σε κάθε της βήμα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με συζήτηση με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων του βιβλίου, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία και την ιστορική έρευνα.

Η συγγραφέας και οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημαντική συμβολή του βιβλίου στον δημόσιο διάλογο για την ιστορία της εκπαίδευσης στη Σμύρνη, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που αυτή διαδραμάτισε στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.

rapti-1.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κόλωνος: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προσήχθη Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία κοντά στη βάση της Σούδας

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς

20:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο τακτικός έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού αποτελεί μία βασική εργασία του οδηγού

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

20:23WHAT THE FACT

Στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, αλλά δεν κάνει ζέστη - Να γιατί

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

20:13LIFESTYLE

Η Ευρυδίκη για την επίθεση στην Κύπρο: «Η γειτονιά μας δοκιμάζεται στο έλεος των τυράννων»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

19:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Στίβεν Χόκινγκ ανατρέπει με ένα άρθρο του την αντίληψή μας για τις μαύρες τρύπες 

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε κι άλλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν

19:45LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή LNG μετά τις επιθέσεις του Ιράν - Στα ύψη οι τιμές φυσικού αερίου

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έβαλαν το κεφάλι της Μελόνι σε χαρτόνι και της το... έκοψαν στην γκιλοτίνα σε καρναβάλι

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε κι άλλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί την Κύπρο Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί για να φύγουν από εκεί οι Αμερικανοί

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ερντογάν: Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν συνιστά σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ