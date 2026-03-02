Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας. Η εκπαίδευση των Ελλήνων» της Δρος Ελένης Ράπτη, αρχαιολόγου-ιστορικού που πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο της Βιβλιοθήκης -Αίθουσας Πoλιτιστικών Εκδηλώσεων της Ενώσεως Σμυρναίων.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον από ανθρώπους των γραμμάτων, της ιστορικής έρευνας, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και από ευρύ κοινό, που γέμισε τον χώρο για να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση γύρω από το ιστορικό θέμα της εκπαίδευσης της Σμύρνης που πραγματεύεται το βιβλίο.

Για το βιβλίο μίλησαν οι διακεκριμένοι ομιλητές: ο πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων Γεώργιος Αρχοντάκης, φιλόλογος -ιστορικός, β) ο υποστράτηγος ε.α. Δρ Ιστορίας, Νικόλαος Κουρκουμέλης, γ) η εκδότρια, συγγραφέας και ποιήτρια Αναστασία Μπάστα, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γκιουλέκας, δημοσιογράφος-ιστορικός, η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δρ Ολυμπία Βικάτου και ο Δρ Κωνσταντίνος Νικολέτζος α. γενικός διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εκ μέρους της γενικής διευθύντριας.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της έρευνας, την τεκμηρίωση και τη συμβολή του βιβλίου στη μελέτη της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.

Στις τοποθετήσεις τους υπογράμμισαν τη βαθιά ερευνητική δουλειά της συγγραφέως και τη σημασία της ιστορικής γνώσης για την κατανόηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος.

Η συγγραφέας αναφέρθηκε στη μακρόχρονη έρευνα που προηγήθηκε της συγγραφής του βιβλίου, στις πηγές που αξιοποιήθηκαν και στους λόγους που την οδήγησαν να καταπιαστεί με το συγκεκριμένο θέμα. Η συγγραφέας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, όσους συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου καθώς και τη μητέρα της Πελαγία Σαλτζίδη-Ράπτη, τον άνθρωπο που ήταν και παραμένει πάντα δίπλα της και αποτελεί το στήριγμά της σε κάθε της βήμα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με συζήτηση με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων του βιβλίου, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία και την ιστορική έρευνα.

Η συγγραφέας και οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημαντική συμβολή του βιβλίου στον δημόσιο διάλογο για την ιστορία της εκπαίδευσης στη Σμύρνη, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που αυτή διαδραμάτισε στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.