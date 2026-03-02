NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς

Ήταν 23 Ιανουαρίου όταν ο «Greek Freak» τραυματίστηκε στη γάμπα και αναγκάστηκε να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, ούτως ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για την επιστροφή του, έξι εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (03/03) στις 02:30, οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονται στο Fiserv Forum τους Μπόστον Σέλτικς, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία. Ο «Greek Freak» επιστρέφει στη διάθεση της ομάδας του και η παρουσία του αλλάζει άρδην τα δεδομένα για τα «Ελάφια», που θέλουν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί και να μπουν ξανά δυναμικά στη μάχη της postseason.

Milwaukee's Giannis Antetokounmpo is expected to return tonight against the Boston Celtics after missing the last 5-plus weeks with a right calf strain, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2026

Η απουσία του αρχηγού τους στοίχισε ακριβά στο Μιλγουόκι, το οποίο με ρεκόρ 26-33 βρίσκεται πλέον στην 11η θέση της Ανατολής. Ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι η 10η θέση, εκεί όπου βρίσκονται οι Σάρλοτ Χόρνετς με 30-31, θέση που οδηγεί στο Play In tournament και κρατά ζωντανό το όνειρο της συμμετοχής στα Play offs.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Αντετοκούνμπο μετρά φέτος 28 πόντους κατά μέσο όρο με εντυπωσιακό 64,5% στα σουτ, μαζί με 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 συμμετοχές στα 59 παιχνίδια των Μπακς. Η επιστροφή του δεν αποτελεί απλώς μία αγωνιστική ενίσχυση, αλλά το σημείο καμπής για την τελική ευθεία της σεζόν.

Διαβάστε επίσης