NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην δράση για τους Μπακς στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Σέλτικς τα ξημερώματα της Τρίτης (03/03).
Ήταν 23 Ιανουαρίου όταν ο «Greek Freak» τραυματίστηκε στη γάμπα και αναγκάστηκε να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, ούτως ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για την επιστροφή του, έξι εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του.
Τα ξημερώματα της Τρίτης (03/03) στις 02:30, οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονται στο Fiserv Forum τους Μπόστον Σέλτικς, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία. Ο «Greek Freak» επιστρέφει στη διάθεση της ομάδας του και η παρουσία του αλλάζει άρδην τα δεδομένα για τα «Ελάφια», που θέλουν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί και να μπουν ξανά δυναμικά στη μάχη της postseason.
Η απουσία του αρχηγού τους στοίχισε ακριβά στο Μιλγουόκι, το οποίο με ρεκόρ 26-33 βρίσκεται πλέον στην 11η θέση της Ανατολής. Ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι η 10η θέση, εκεί όπου βρίσκονται οι Σάρλοτ Χόρνετς με 30-31, θέση που οδηγεί στο Play In tournament και κρατά ζωντανό το όνειρο της συμμετοχής στα Play offs.
Σε ατομικό επίπεδο, ο Αντετοκούνμπο μετρά φέτος 28 πόντους κατά μέσο όρο με εντυπωσιακό 64,5% στα σουτ, μαζί με 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 συμμετοχές στα 59 παιχνίδια των Μπακς. Η επιστροφή του δεν αποτελεί απλώς μία αγωνιστική ενίσχυση, αλλά το σημείο καμπής για την τελική ευθεία της σεζόν.