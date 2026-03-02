Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

Συγκινεί η ανάρτηση φίλης της άτυχης Νεκταρίας που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 38χρονο σύντροφό της στο διαμέρισμά του στον Κολωνό.

«Είχαμε χάθει, από τα posts σου όμως έμοιαζες ευτυχισμένη, που να φανταστώ ότι ζούσες με ένα τέρας που σου πήρε την ζωή εσένα και του αγέννητου παιδιού σου. Η κοινωνία μας είναι σάπια οι γείτονες ήξεραν και δεν μιλούσαν, τώρα βγήκαν να τα πουν στα κανάλια, τώρα είναι πολύ αργά…. Θα σε θυμάμαι πάντα χαμογελαστή και αισιόδοξη… καλό παράδεισο φίλη μ!» έγραψε χαρακτηριστικά η φίλη της 31χρονης.

«Ήταν ένα πλάσμα φωτεινό και με καλή ψυχή. Δεν μπορώ να πιστέψω πως δολοφονήθηκε. Καλό παράδεισο Νεκταρία», αναφέρεται σε άλλη δημοσίευση για την άτυχη Νεκταρία, με φίλους της να κάνουν λόγο για ένα καλόψυχο και φωτεινό πλάσμα γεμάτο αισιοδοξία.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 38χρονος κατηγορούμενος

Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έλαβε ο 38χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό.

Σε βάρος του 38χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να συνίσταται σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, του αποδίδεται και η παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο 38χρονος δεν αντιμετωπίζει τελικά το αδίκημα της διακοπής κύησης λόγω των νεότερων στοιχείων από την ιατροδικαστική εξέταση. Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες το θύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, η γυναίκα δεν είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Ο 38χρονος έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και αφότου βρήκε νεκρή την 31χρονη στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης