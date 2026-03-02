Ιταλία: Έβαλαν το κεφάλι της Μελόνι σε χαρτόνι και της το... έκοψαν στην γκιλοτίνα σε καρναβάλι

Snapshot Στο καρναβάλι της Ρέτζιο Εμίλια, παρουσιάστηκε μια φιγούρα με το κεφάλι της Τζόρτζια Μελόνι να κόβεται συμβολικά με γκιλοτίνα από χαρτόνι.

Παρόμοια αντιμετώπιση είχαν και άλλοι πολιτικοί, όπως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με αναφορές και σε άλλες προσωπικότητες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Έλον Μασκ.

Το κυβερνών κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» χαρακτήρισε το θέαμα «εξευτελιστικό», τονίζοντας ότι αυτή η συμβολική βία αντανακλά πολιτικό και πολιτισμικό κενό.

«Αποκεφάλισαν» την Τζόρτζια Μελόνι στο Καρναβάλι της πόλης της Ιταλίας Ρέτζιο Εμίλια, το περασμένο Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου.

Σχετικό βίντεο ανάρτησε το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, «Αδέλφια της Ιταλίας» (Fratelli d'Italia), στο οποίο φαίνεται ένας νεαρός άνδρας ντυμένος ως δήμιος, φορώντας μια μαύρη μπαλακλάβα και μια μαύρη κουκούλα, να κρατά ένα τσεκούρι φτιαγμένο από χαρτόνι και να κόβει το χάρτινο κεφάλι της Μελόνι.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας δεν ήταν το μόνο «θύμα». Την ίδια... τύχη είχε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ πινακίδα που υπήρχε κάτω από τη Μελόνι έγραφε «Συλλέξτε τα όλα», αναφερόμενη και στα κεφάλια του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς και το Έλον Μασκ.

Από πλευράς του, το κυβερνών κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», χαρακτήρισε το θέαμα «εξευτελιστικό» και γράφοντας στην περιγραφή του βίντεο που ανάρτησε: «Η βία τους, αν και συμβολική, είναι ένα σημάδι ενός πολιτικού και πολιτισμικού κενού που προσπαθούν να γεμίσουν με μίσος. Ντροπή σας και ζητήστε συγγνώμη».

