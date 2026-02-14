Μελόνι: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga»

«Όχι, θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης διατυπώνει όποιες εκτιμήσεις θεωρεί σκόπιμες, αλλά δεν είναι υπόθεση που απασχολεί την ΕΕ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας και Αφρικής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Είναι βασικής σημασίας, ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία», πρόσθεσε η Μελόνι, αναφερόμενη στις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Σε σχέση με το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως παρατηρητής.

Διαβάστε επίσης