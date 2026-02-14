Μελόνι: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga»

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη»

Μίλτος Τσεκούρας

Μελόνι: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Όχι, θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης διατυπώνει όποιες εκτιμήσεις θεωρεί σκόπιμες, αλλά δεν είναι υπόθεση που απασχολεί την ΕΕ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας και Αφρικής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Είναι βασικής σημασίας, ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία», πρόσθεσε η Μελόνι, αναφερόμενη στις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Σε σχέση με το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως παρατηρητής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:14ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Ημίχρονο στη Λιβαδειά

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga»

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Δείξτε σε όλους πως είστε αυτοί που θα πάρουν το πρωτάθλημα»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη με κατάσχεση «μαμούθ» ληγμένου κρέατος: Στα δίχτυα της Περιφέρειας Αττικής 4,8 τόνοι

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Μισός» στο παιχνίδι με την ΑΕΛ – Εκτός και οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα στο «Λ. Κατσώνης»

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Στηρίζουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που φέρουν με υπερηφάνεια το εθνόσημο

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη

19:03ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εύκολα στο Ιβανόφειο ο Ολυμπιακός, «διπλό» για Περιστέρι στην Πάτρα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Asteras Aktor 3-1: Βρήκε τον εαυτό του και πήρε… βαθιά ανάσα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Θα κρατηθεί στο τμήμα μέχρι την απολογία του

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πάργα – Αυτοκίνητα κάτω από βράχια, ζημιές στους δρόμους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τον Ναβάλνι; «Η Ρωσία» λένε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπανάκης: Πάνω από 40.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

18:18LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής - Ποιος τον επισκέφθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

18:18LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής - Ποιος τον επισκέφθηκε

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος για τον πατέρα της  - «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Θα κρατηθεί στο τμήμα μέχρι την απολογία του

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Ημίχρονο στη Λιβαδειά

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή που περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Γιατί συνελήφθη εκ νέου

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη με κατάσχεση «μαμούθ» ληγμένου κρέατος: Στα δίχτυα της Περιφέρειας Αττικής 4,8 τόνοι

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης στη HORECA 2026: «Αυτός είναι καφές, δεν θα κοιμηθώ απόψε» - Βίντεο

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πάργα – Αυτοκίνητα κάτω από βράχια, ζημιές στους δρόμους

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ