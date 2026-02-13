Οργισμένος ο Σάντσεθ με τη Μελόνι για την άτυπη σύνοδο στο κάστρο Alden Biesen

Στις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής είναι σύνηθες ορισμένοι ηγέτες να αξιοποιούν την ευκαιρία για πιο άτυπες επαφές. Άλλωστε, η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη στο κάστρο Alden Biesen, μακριά από τις Βρυξέλλες, είχε σχεδιαστεί ακριβώς για να διευκολύνει τέτοιου είδους χαλαρότερες συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

Η σημαντικότερη πρωτοβουλία προήλθε από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι αναδεικνύονται στους δύο βασικούς συμμάχους εντός του μπλοκ. Το πρωινό που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο κοντά στο κάστρο Alden Biesen, όπου θα διεξάγονταν οι επίσημες συνομιλίες των προέδρων και πρωθυπουργών για την ευρωπαϊκή οικονομία, οργανώθηκε από την Ιταλία σε συνεργασία με τη Γερμανία και το Βέλγιο. Η πρωτοβουλία είχε τις ρίζες της σε προηγούμενη άτυπη συμμαχία κρατών που είχαν συντονιστεί υπέρ αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής.

Αυτό που επρόκειτο να είναι μια απλή συνάντηση «ομοϊδεατών» χωρών εξελίχθηκε σε εστία έντασης, όταν η έκτακτη προ-σύνοδος πριν από την επίσημη σύνοδο οδήγησε σε καθυστερημένες αφίξεις και ανταλλαγή κατηγοριών για αποκλεισμούς.

Παρότι 19 από τους 27 ηγέτες συμμετείχαν, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έμεινε εκτός της άτυπης συνόδου. Είναι ο τελευταίος σοσιαλδημοκράτης ηγέτης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ΕΕ και εμφανίζεται ολοένα και πιο απομονωμένος, κολυμπώντας κόντρα στο ρεύμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ισπανική κυβέρνηση δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τον αποκλεισμό από την έκτακτη άτυπη σύνοδο κορυφής. Πηγές της Μαδρίτης ασκούν σκληρή κριτική στην Ιταλία για τη διοργάνωση της άτυπης συνόδου, κατηγορώντας τη Ρώμη ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, παρότι παρόμοιες συναντήσεις είναι συχνές στις ευρωπαϊκές συνόδους και έχουν προωθηθεί και από την ίδια την Ισπανία στο παρελθόν. Κατά τη Μαδρίτη, η συγκεκριμένη κίνηση διεύρυνε το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών και, αντί να συμβάλει σε λύσεις, όξυνε τις διαφορές.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ περιορίστηκε να επικρίνει την κυβέρνηση της Μελόνι, με την οποία συγκρούεται συχνά στα ευρωπαϊκά φόρα, αποφεύγοντας ωστόσο να επιτεθεί στον Μερτς, ο οποίος επίσης προώθησε τη συνάντηση. Ο Γερμανός καγκελάριος, πέραν του ότι ανήκει στη συντηρητική πολιτική οικογένεια, αποτελεί και βασικό συνομιλητή για τη Μαδρίτη, καθώς η Ισπανία επιδιώκει τη στήριξη της Γερμανίας για την αναγνώριση της καταλανικής ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Bart De Wever υπερασπίστηκε τη συνάντηση, δηλώνοντας ότι «όλοι είχαν προσκληθεί». «Κάποιες χώρες θέλησαν να συμμετάσχουν και άλλες όχι», πρόσθεσε. Ο Φλαμανδός ηγέτης διευκρίνισε επίσης ότι δεν επρόκειτο για «προ-σύνοδο», καθώς η συμμετοχή ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, ούτε για συνάντηση «εναντίον οποιασδήποτε χώρας», συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας.

Με σκωπτική διάθεση, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Micheál Martin δήλωσε ότι συναντούσε δημοσιογράφους «σε υπέροχη απομόνωση» έξω από το κάστρο, ενώ οι υπόλοιποι έπαιρναν πρωινό. «Δεν προσκληθήκαμε» και «δεν βλέπω την αναγκαιότητα» μιας ιδιωτικής λέσχης που συνεδριάζει χωριστά, σχολίασε.

Η άτυπη σύσκεψη, που συγκάλεσαν Γερμανία και Ιταλία, επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στην απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου και στις μεταρρυθμίσεις της εμπορικής πολιτικής, μεταξύ άλλων θεμάτων. Πέραν του γερμανοϊταλικού άξονα, συμμετείχαν οι ηγέτες της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Κροατίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Ελβετίας.

Καθυστέρηση στο επίσημο πρόγραμμα

Η προ-σύνοδος προκάλεσε καθυστερήσεις και στην έναρξη της επίσημης διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα άνοιξε τη συνεδρίαση για την οικονομική ανάπτυξη λίγο πριν από τις 11 π.μ., παρότι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν εκπροσωπούνταν ακόμη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος καθυστέρησαν, καθώς συμμετείχαν στο πρωινό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο Κόστα ξεκίνησε εγκαίρως «επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα προς συζήτηση» και επιθυμούσε να τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, διπλωμάτης από χώρα που συμμετείχε στο πρωινό σχολίασε σκωπτικά ότι όσοι διαμαρτύρονται «δεν έχασαν τίποτα». Όταν ρωτήθηκε τι συζητήθηκε, απάντησε: «Τίποτα». Με 19 ηγέτες παρόντες, ελάχιστοι πρόλαβαν να μιλήσουν, ενώ, όπως ανέφερε, η Μελόνι, που είχε απευθύνει τις προσκλήσεις, έφτασε λίγο πριν από τη λήξη της συνάντησης.

