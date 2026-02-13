Οργισμένος ο Σάντσεθ με τη Μελόνι για την άτυπη σύνοδο στο κάστρο Alden Biesen

Ο Σάντσεθ επιτίθεται στη Μελόνι για τον αποκλεισμό του από την έκτακτη άτυπη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσαν Γερμανία και Ιταλία 

Newsbomb

Οργισμένος ο Σάντσεθ με τη Μελόνι για την άτυπη σύνοδο στο κάστρο Alden Biesen
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής είναι σύνηθες ορισμένοι ηγέτες να αξιοποιούν την ευκαιρία για πιο άτυπες επαφές. Άλλωστε, η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη στο κάστρο Alden Biesen, μακριά από τις Βρυξέλλες, είχε σχεδιαστεί ακριβώς για να διευκολύνει τέτοιου είδους χαλαρότερες συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

Η σημαντικότερη πρωτοβουλία προήλθε από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι αναδεικνύονται στους δύο βασικούς συμμάχους εντός του μπλοκ. Το πρωινό που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο κοντά στο κάστρο Alden Biesen, όπου θα διεξάγονταν οι επίσημες συνομιλίες των προέδρων και πρωθυπουργών για την ευρωπαϊκή οικονομία, οργανώθηκε από την Ιταλία σε συνεργασία με τη Γερμανία και το Βέλγιο. Η πρωτοβουλία είχε τις ρίζες της σε προηγούμενη άτυπη συμμαχία κρατών που είχαν συντονιστεί υπέρ αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής.

Αυτό που επρόκειτο να είναι μια απλή συνάντηση «ομοϊδεατών» χωρών εξελίχθηκε σε εστία έντασης, όταν η έκτακτη προ-σύνοδος πριν από την επίσημη σύνοδο οδήγησε σε καθυστερημένες αφίξεις και ανταλλαγή κατηγοριών για αποκλεισμούς.

Παρότι 19 από τους 27 ηγέτες συμμετείχαν, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έμεινε εκτός της άτυπης συνόδου. Είναι ο τελευταίος σοσιαλδημοκράτης ηγέτης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ΕΕ και εμφανίζεται ολοένα και πιο απομονωμένος, κολυμπώντας κόντρα στο ρεύμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ισπανική κυβέρνηση δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τον αποκλεισμό από την έκτακτη άτυπη σύνοδο κορυφής. Πηγές της Μαδρίτης ασκούν σκληρή κριτική στην Ιταλία για τη διοργάνωση της άτυπης συνόδου, κατηγορώντας τη Ρώμη ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, παρότι παρόμοιες συναντήσεις είναι συχνές στις ευρωπαϊκές συνόδους και έχουν προωθηθεί και από την ίδια την Ισπανία στο παρελθόν. Κατά τη Μαδρίτη, η συγκεκριμένη κίνηση διεύρυνε το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών και, αντί να συμβάλει σε λύσεις, όξυνε τις διαφορές.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ περιορίστηκε να επικρίνει την κυβέρνηση της Μελόνι, με την οποία συγκρούεται συχνά στα ευρωπαϊκά φόρα, αποφεύγοντας ωστόσο να επιτεθεί στον Μερτς, ο οποίος επίσης προώθησε τη συνάντηση. Ο Γερμανός καγκελάριος, πέραν του ότι ανήκει στη συντηρητική πολιτική οικογένεια, αποτελεί και βασικό συνομιλητή για τη Μαδρίτη, καθώς η Ισπανία επιδιώκει τη στήριξη της Γερμανίας για την αναγνώριση της καταλανικής ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Bart De Wever υπερασπίστηκε τη συνάντηση, δηλώνοντας ότι «όλοι είχαν προσκληθεί». «Κάποιες χώρες θέλησαν να συμμετάσχουν και άλλες όχι», πρόσθεσε. Ο Φλαμανδός ηγέτης διευκρίνισε επίσης ότι δεν επρόκειτο για «προ-σύνοδο», καθώς η συμμετοχή ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, ούτε για συνάντηση «εναντίον οποιασδήποτε χώρας», συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας.

Με σκωπτική διάθεση, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Micheál Martin δήλωσε ότι συναντούσε δημοσιογράφους «σε υπέροχη απομόνωση» έξω από το κάστρο, ενώ οι υπόλοιποι έπαιρναν πρωινό. «Δεν προσκληθήκαμε» και «δεν βλέπω την αναγκαιότητα» μιας ιδιωτικής λέσχης που συνεδριάζει χωριστά, σχολίασε.

Η άτυπη σύσκεψη, που συγκάλεσαν Γερμανία και Ιταλία, επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στην απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου και στις μεταρρυθμίσεις της εμπορικής πολιτικής, μεταξύ άλλων θεμάτων. Πέραν του γερμανοϊταλικού άξονα, συμμετείχαν οι ηγέτες της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Κροατίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Ελβετίας.

Καθυστέρηση στο επίσημο πρόγραμμα

Η προ-σύνοδος προκάλεσε καθυστερήσεις και στην έναρξη της επίσημης διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα άνοιξε τη συνεδρίαση για την οικονομική ανάπτυξη λίγο πριν από τις 11 π.μ., παρότι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν εκπροσωπούνταν ακόμη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος καθυστέρησαν, καθώς συμμετείχαν στο πρωινό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο Κόστα ξεκίνησε εγκαίρως «επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα προς συζήτηση» και επιθυμούσε να τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, διπλωμάτης από χώρα που συμμετείχε στο πρωινό σχολίασε σκωπτικά ότι όσοι διαμαρτύρονται «δεν έχασαν τίποτα». Όταν ρωτήθηκε τι συζητήθηκε, απάντησε: «Τίποτα». Με 19 ηγέτες παρόντες, ελάχιστοι πρόλαβαν να μιλήσουν, ενώ, όπως ανέφερε, η Μελόνι, που είχε απευθύνει τις προσκλήσεις, έφτασε λίγο πριν από τη λήξη της συνάντησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή τον ξύπνησε

18:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το viral AI βίντεο Τομ Κρουζ - Μπραντ Πιτ που ανησυχεί το Χόλιγουντ - Το νέο «απειλητικό» κινεζικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

18:05LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε να πάει να τραγουδήσει, λέει ο γιατρός του - Τα νεότερα για την υγεία του

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτροπή αυτοκινήτου - Τρεις ανήλικοι στο νοσοκομείο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα της Νέας Αριστεράς για άμεση σύγκληση της Εξεταστικής

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με Ρενάτο Σάντσες, άρχισε ατομικό ο Ντέσερς

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη εκκλησία στην Ελλάδα που τοποθέτησε προστατευτικά ρολά για την αντιμετώπιση κλοπών

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η δασκάλα χαστούκισε τον 8χρονο αυτιστικό μαθητή, επειδή «την ενόχλησε ο θόρυβος»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στον Αμβρακικό: Πλημμύρισε παιδικός σταθμός στην Αμφιλοχία - Βίντεο

17:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεντιλίμπαρ: «Να μην επιτρέψουμε στον Λεβαδειακό να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση»

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας απάντησε στον Ανδρουλάκη: «Εσύ παράγεις την εσωστρέφεια - Πρέπει να μας σέβεσαι!»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η μεγάλη δωρεά του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην οικογένεια - Η άγνωστη σχέση τους

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Ο παλιός κόσμος έχει τελειώσει»: Ο Ρούμπιο αναζητά επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους συμμάχους

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Βουδαπέστη: Φωτιά σε διώροφο κτίριο - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς στη Διάσκεψη Μονάχου: «Η παλιά παγκόσμια τάξη δεν υπάρχει πλέον» - Ούτε οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να «προχωρήσουν μόνες»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Απειλή για έκρηξη βόμβας στην Ευκαρπία

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλφειός στην Ηλεία: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Πλουτοχώρι - Προβλήματα στη Γορτυνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

12:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στον Γιαννακόπουλο: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλφειός στην Ηλεία: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Πλουτοχώρι - Προβλήματα στη Γορτυνία

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» στο κέντρο λόγω των τρακτέρ - Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο

09:40LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: Η επιθυμία να παίξει στο τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και η παρέμβαση Αρναούτογλου

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αφρικανική σκόνη: Θα «πνίξει» τη χώρα το Σαββατοκύριακο - Τα δύο «πρόσωπα» του καιρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ