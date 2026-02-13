«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

Επίδειξη ενότητας από Γαλλία και Γερμανία μπροστά στις προκλήσεις της οικονομίας της Ε.Ε.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αγωνία για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα και μία αίσθηση κατεπείγοντος κυριάρχησαν στην χθεσινή συνεδρίαση της άτυπης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε σε κάστρο του Βελγίου.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν σε μία σειρά μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν από τον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και τη Κίνα.

Σε αυτό που συμφώνησαν όλοι οι ηγέτες είναι ότι η Ε.Ε. πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε μία όλο και πιο ασταθή παγκόσμια αγορά, καθώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης χάνεται. Έτσι αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν τη νομοθεσία «Buy European» (σ.σ. Αγόρασε Ευρωπαϊκά) προκειμένου να προστατεύσουν «στρατηγικούς τομείς» της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε μία επίδειξη ενότητας με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Και οι δύο προέτρεψαν την Ε.Ε. να ακολουθήσει πολιτικές που θα πυροδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

«Δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέλθει σε μια φάση προστατευτισμού. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να προστατευθούμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», δήλωσε ο Μερτς μετά την συνεδρίαση.

Αντόνιο Κόστα Ενρίκο Λέττα

Ο Αντόνιο Κόστα και ο Ενρίκο Λέττα.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες θα αποδεχθούν την πρόκληση για τη μετάβαση σε μία ενοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία, στο πλαίσιο «μία Ευρώπη, μία αγορά».

Η ιδέα προήλθε από τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέττα, ο οποίος το 2024 συνέταξε μια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ενιαία αγορά, προτείνοντας σημαντικές αλλαγές για να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική.

Η πρόκληση είναι να καταστεί δυνατή αυτή η ολοκλήρωση έως το 2027, σύμφωνα με τον Αντόνιο Κόστα. «Το καλούπι που προτείνω για να λειτουργήσει αυτή η αγορά βασίζεται σε τρία κάθετα σημεία: ενέργεια, συνδεσιμότητα και χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπάρχουν επίσης τρία οριζόντια σημεία: η 5η ελευθερία, το 28ο καθεστώς και η ελευθερία διαμονής, καθώς και η κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτά τα τρία κάθετα και τα τρία οριζόντια σημεία συνθέτουν μαζί ένα καλούπι», είπε ο Λέττα στο τέλος της άτυπης Συνόδου Κορυφής.

Το χρονοδιάγραμμα

Υποστήριξαν σχέδια, τα οποία θα γίνουν πιο συγκεκριμένα ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον επόμενο μήνα, προκειμένου να τεθούν σε διαδικασία οι μηχανισμοί και να ανατεθούν πρωτοβουλίες σε μικρότερες ομάδες.

Στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το λεγόμενο σχέδιο δράσης «One Europe, One Market Roadmap and Action Plan», το οποίο θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μείωση του διοικητικού φόρτου και η απελευθέρωση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων για να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Εμανουέλ Μακρόν Αντόνιο Κόστα

Ο Γάλλος πρόεδρος με τον Αντόνιο Κόστα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στη συνέχεια πριν το καλοκαίρι σε νέα Σύνοδο Κορυφής οι ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν να ψηφίσουν το σχέδιο δράστης. Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, εάν δεν συμφωνήσουν όλα τα 27 κράτη – μέλη τότε η Ε.Ε. θα βάλει μπροστά την αποκαλούμενη «ενισχυμένη συνεργασία», δηλαδή μικρότερες ομάδες κρατών - μελών που προχωρούν ταχύτερα σε προτάσεις πολιτικής. Στο παρελθόν η Ε.Ε. είχε αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία καθώς ορισμένοι την θεωρούν διχαστική.

«Η συζήτηση για την ενισχυμένη συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο για να πείσουμε τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν», δήλωσε ανώνυμα στο Politico διπλωμάτης ευρωπαϊκής χώρας. Εξήγησε ότι λίγα κράτη – μέλη θα διακινδυνεύσουν να μείνουν πίσω σε μέτρα που προωθούν την ευημερία, ακόμη και αν έχουν ανησυχίες σχετικά με ορισμένες πτυχές αυτών των πολιτικών.

Σύνοδος Κορυφής άτυπη Βέλγιο

Συμφωνία των ηγετών σε 4 τομείς

Το Σχέδιο Δράσης θα θέσει μετρήσιμους στόχους σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι κεφαλαιαγορές, οι υπηρεσίες και η ενέργεια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι έως το τέλος του 2027.

Η πρώτη πρόταση θα είναι το λεγόμενο «28ο καθεστώς», ένα φιλικό προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις εταιρικό δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 18 Μαρτίου. Θα επιτρέπει στις εταιρείες να εγγραφούν 100% ηλεκτρονικά εντός 48 ωρών και θα διευκολύνει την επέκτασή τους πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες στο κάστρο του Βελγίου ανέφεραν στο Politico ότι στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής επιτεύχθηκε συμφωνία σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • την ανάγκη να απελευθερωθούν οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων και να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε βασικές επιχειρήσεις της ΕΕ
  • την επιθυμία να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος της ενέργειας σε ορισμένες περιοχές της Ε.Ε. ενδεχομένως μέσω της επανεξέτασης θεμάτων, όπως το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, με στόχο τη μείωση των τιμών
  • Την ανάγκη της ΕΕ να συνεχίσει να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με νέους εταίρους για να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές της
  • Την προώθηση της πολιτικής «Αγοράστε Ευρωπαϊκά».

Αναφορικά με την ανάγκη να συναφθούν νέες εμπορικές συμφωνίες οι ηγέτες έδωσαν το πράσινο φως στην Κομισιόν να συντάξει έναν κατάλογο ανά τομείς με τις ανάγκες της Ε.Ε. προκειμένου να δοθεί ευνοϊκή μεταχείριση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να υποστηριχθούν βασικοί κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

10:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ – Βίντεο από το standing ovation

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing με δημοσιογράφο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

09:58ΥΓΕΙΑ

Η κρεατίνη πέρα από το γυμναστήριο: Μύθοι και αλήθειες για το διασημότερο συμπλήρωμα διατροφής

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Όλα τα ονόματα

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

09:40LIFESTYLE

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, η «Ασημίνα» από το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» μιλά για τη ζωή της: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - «Δεν έχω λόγο ύπαρξης, χρειάζομαι χρήματα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς, oι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές - Όλα τα highlights

09:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι ένα πολύ κακό άτομο, από το οποίο φεύγουν βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ