«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

Η αγωνία για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα και μία αίσθηση κατεπείγοντος κυριάρχησαν στην χθεσινή συνεδρίαση της άτυπης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε σε κάστρο του Βελγίου.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν σε μία σειρά μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν από τον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και τη Κίνα.

Σε αυτό που συμφώνησαν όλοι οι ηγέτες είναι ότι η Ε.Ε. πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε μία όλο και πιο ασταθή παγκόσμια αγορά, καθώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης χάνεται. Έτσι αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν τη νομοθεσία «Buy European» (σ.σ. Αγόρασε Ευρωπαϊκά) προκειμένου να προστατεύσουν «στρατηγικούς τομείς» της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε μία επίδειξη ενότητας με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Και οι δύο προέτρεψαν την Ε.Ε. να ακολουθήσει πολιτικές που θα πυροδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

«Δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέλθει σε μια φάση προστατευτισμού. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να προστατευθούμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», δήλωσε ο Μερτς μετά την συνεδρίαση.

Ο Αντόνιο Κόστα και ο Ενρίκο Λέττα. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες θα αποδεχθούν την πρόκληση για τη μετάβαση σε μία ενοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία, στο πλαίσιο «μία Ευρώπη, μία αγορά».

Η ιδέα προήλθε από τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέττα, ο οποίος το 2024 συνέταξε μια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ενιαία αγορά, προτείνοντας σημαντικές αλλαγές για να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική.

Η πρόκληση είναι να καταστεί δυνατή αυτή η ολοκλήρωση έως το 2027, σύμφωνα με τον Αντόνιο Κόστα. «Το καλούπι που προτείνω για να λειτουργήσει αυτή η αγορά βασίζεται σε τρία κάθετα σημεία: ενέργεια, συνδεσιμότητα και χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπάρχουν επίσης τρία οριζόντια σημεία: η 5η ελευθερία, το 28ο καθεστώς και η ελευθερία διαμονής, καθώς και η κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτά τα τρία κάθετα και τα τρία οριζόντια σημεία συνθέτουν μαζί ένα καλούπι», είπε ο Λέττα στο τέλος της άτυπης Συνόδου Κορυφής.

Το χρονοδιάγραμμα

Υποστήριξαν σχέδια, τα οποία θα γίνουν πιο συγκεκριμένα ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον επόμενο μήνα, προκειμένου να τεθούν σε διαδικασία οι μηχανισμοί και να ανατεθούν πρωτοβουλίες σε μικρότερες ομάδες.

Στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το λεγόμενο σχέδιο δράσης «One Europe, One Market Roadmap and Action Plan», το οποίο θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μείωση του διοικητικού φόρτου και η απελευθέρωση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων για να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος με τον Αντόνιο Κόστα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στη συνέχεια πριν το καλοκαίρι σε νέα Σύνοδο Κορυφής οι ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν να ψηφίσουν το σχέδιο δράστης. Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, εάν δεν συμφωνήσουν όλα τα 27 κράτη – μέλη τότε η Ε.Ε. θα βάλει μπροστά την αποκαλούμενη «ενισχυμένη συνεργασία», δηλαδή μικρότερες ομάδες κρατών - μελών που προχωρούν ταχύτερα σε προτάσεις πολιτικής. Στο παρελθόν η Ε.Ε. είχε αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία καθώς ορισμένοι την θεωρούν διχαστική.

«Η συζήτηση για την ενισχυμένη συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο για να πείσουμε τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν», δήλωσε ανώνυμα στο Politico διπλωμάτης ευρωπαϊκής χώρας. Εξήγησε ότι λίγα κράτη – μέλη θα διακινδυνεύσουν να μείνουν πίσω σε μέτρα που προωθούν την ευημερία, ακόμη και αν έχουν ανησυχίες σχετικά με ορισμένες πτυχές αυτών των πολιτικών.

Συμφωνία των ηγετών σε 4 τομείς

Το Σχέδιο Δράσης θα θέσει μετρήσιμους στόχους σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι κεφαλαιαγορές, οι υπηρεσίες και η ενέργεια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι έως το τέλος του 2027.

Η πρώτη πρόταση θα είναι το λεγόμενο «28ο καθεστώς», ένα φιλικό προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις εταιρικό δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 18 Μαρτίου. Θα επιτρέπει στις εταιρείες να εγγραφούν 100% ηλεκτρονικά εντός 48 ωρών και θα διευκολύνει την επέκτασή τους πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες στο κάστρο του Βελγίου ανέφεραν στο Politico ότι στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής επιτεύχθηκε συμφωνία σε τέσσερις βασικούς τομείς:

την ανάγκη να απελευθερωθούν οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων και να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε βασικές επιχειρήσεις της ΕΕ

την επιθυμία να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος της ενέργειας σε ορισμένες περιοχές της Ε.Ε. ενδεχομένως μέσω της επανεξέτασης θεμάτων, όπως το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, με στόχο τη μείωση των τιμών

Την ανάγκη της ΕΕ να συνεχίσει να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με νέους εταίρους για να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές της

Την προώθηση της πολιτικής «Αγοράστε Ευρωπαϊκά».

Αναφορικά με την ανάγκη να συναφθούν νέες εμπορικές συμφωνίες οι ηγέτες έδωσαν το πράσινο φως στην Κομισιόν να συντάξει έναν κατάλογο ανά τομείς με τις ανάγκες της Ε.Ε. προκειμένου να δοθεί ευνοϊκή μεταχείριση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να υποστηριχθούν βασικοί κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης