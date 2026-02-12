Politico: Η φον ντερ Λάιεν φοβήθηκε ενέδρα στην Σύνοδο Κορυφής

Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ευθύνεται για την ογκώδη γραφειοκρατία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιμένει ότι οι χώρες της Ε.Ε. δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις Βρυξέλλες ως εξιλαστήριο θύμα για την υπερβολική γραφειοκρατία και τις αποτυχίες της ενιαίας αγοράς, σημειώνει σε ρεπορτάζ του το περιοδικό Politico, που αναφέρεται στη σημερινή άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Βέλγιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν μπορούν απλώς να κατηγορούν τους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες για την οικονομική αδυναμία της ΕΕ και πρέπει να περιορίσουν τις δικές τους εθνικές γραφειοκρατίες και τους προστατευτικούς κανονισμούς. Αυτό είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι φόβοι για τη φθίνουσα βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Ωστόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε διαμάχη με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο και τη Ρώμη σχετικά με το ποιος φταίει για τη γραφειοκρατία.

Αντιλαμβανόμενη ότι η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης θα μπορούσε να μετατραπεί σε ενέδρα, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να συνωμοτούν για να επιτεθούν στις Βρυξέλλες για την υπερβολική επιβάρυνση της βιομηχανίας με κανόνες που αφορούν τα πάντα, από τα χημικά έως τα βοοειδή, η φον ντερ Λάιεν αντέδρασε σε δύο ομιλίες που έδωσε την Τετάρτη πριν από το Συμβούλιο.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Αντόνιο Κόστα

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής. 12 Φεβρουαρίου 2026

«Πρέπει επίσης να εξετάσουμε το εθνικό επίπεδο... τα επιπλέον επίπεδα εθνικής νομοθεσίας που απλώς δυσκολεύουν τη ζωή των επιχειρήσεων και δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενιαία αγορά μας», είπε στην πρώτη της ομιλία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ουσιαστικά απαντούσε στα παράπονα ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι γεμάτη ρυθμιστικά εμπόδια που εμποδίζουν τα 27 κράτη μέλη να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μια ενιαία εμπορική ζώνη.

Παραθέτοντας ένα απογοητευτικό παράδειγμα αποτυχίας της εσωτερικής αγοράς, εξήγησε ότι ένα φορτηγό μπορεί να μεταφέρει 44 τόνους στους βελγικούς δρόμους, αλλά μόνο 40 τόνους στους γαλλικούς δρόμους, δημιουργώντας προβλήματα στο διασυνοριακό εμπόριο.

«Προτείναμε νομοθεσία για την εναρμόνιση αυτού του ζητήματος. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Παραμένει η επιθετική ρητορική κατά των Βρυξελλών

Αν ρωτήσει κανείς τους ευρωπαίους ηγέτες ποιος φταίει για τις υπερβολικές ρυθμίσεις που «στραγγαλίζουν» τις επιχειρήσεις, η απάντηση θα είναι οι Βρυξέλλες. Στην προετοιμασία της σημερινή συνάντησης στο Βέλγιο, η Γερμανία και η Ιταλία συνέταξαν ένα έγγραφο στο οποίο επιμένουν ότι η ΕΕ πρέπει να «περιοριστεί» στην επιδίωξη νέων κανόνων.

«Νέες νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να επιφέρουν υπερβολικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο θα πρέπει να αποσυρθούν ή να μην κατατεθούν εξαρχής», ανέφεραν η Ρώμη και το Βερολίνο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης ενίσχυσε αυτή τη θέση και μετέθεσε την ευθύνη για την υποτονική ανάπτυξη της Γερμανίας στις Βρυξέλλες.

Αντόνιο Κόστα Ρομπέρτα Μέτσολα Πέδρο Σάντσεθ

Ο Αντόνιο Κόστα, η Ρομπέρτα Μέτσολα και ο Πέδρο Σάντσεθ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής. 12 Φεβρουαρίου 2026

Όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, «γνωρίζω ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο γρήγοροι όσο θα έπρεπε. Παλεύουμε ενάντια στον μηχανισμό που λειτουργεί ασταμάτητα και παράγει συνεχώς νέους κανονισμούς» είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Το εμπόδιο για εμάς είναι τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, δυστυχώς, τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούω ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλοι ανοίγουν το δρόμο για τη ριζική μείωση της γραφειοκρατίας. Αλλά, ειλικρινά, δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Και αυτό είναι δύσκολο έργο, αλλά το κάνουμε», τόνισε ο Μερτς.

Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε ανώνυμα στο περιοδικό ότι οι επιθέσεις των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες «είναι μέρος του παιχνιδιού», ακόμη κι αν αυτό το «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών» εμποδίζει την επίτευξη συγκεκριμένων αλλαγών για τη βελτίωση της οικονομίας.

Αξιωματούχος της Ε.Ε. ανέφερε ανώνυμα ότι «οι ηγέτες πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στις πρωτεύουσές τους να εργαστούν για την κατάργηση των φραγμών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, είναι σημαντικό να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει για να αποφευχθούν διαφορετικές ερμηνείες των αποφάσεών μας. Αυτό θα αποτελέσει μέρος των συζητήσεων στο Alden Biesen».

