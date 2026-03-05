Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

Οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από την κατάρριψη ενός ιρανικού μαχητικού αεροσκάφους Yak-130 από ένα F-35I της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη.

Η κατάρριψη έγινε την Τετάρτη (04/03) από το αεροσκάφος «Adir», σημειώνει η ανακοίνωση των IDF.

Πρόκειται για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από ένα μαχητικό F-35 στην ιστορία, δήλωσε στην ανακοίνωσή του χθες ο ισραηλινός στρατός.

BREAKING:



Israel releases a video from the first case in history of an F-35 shooting down a manned fighter aircraft by in combat.



An Israeli Air Force F-35I “Adir” shot down an Iranian Air Force YAK-130 (a Russian-made combat light attack jet) over Tehran pic.twitter.com/aTvCLfjNAJ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Διαβάστε επίσης