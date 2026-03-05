Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF
Ένα F-35I κατέρριψε ένα ιρανικό Yak-130 χθες - Πρόκειται για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από ένα μαχητικό F-35 στην ιστορία, δήλωσε στην ανακοίνωσή του χθες ο ισραηλινός στρατός
Οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από την κατάρριψη ενός ιρανικού μαχητικού αεροσκάφους Yak-130 από ένα F-35I της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη.
Η κατάρριψη έγινε την Τετάρτη (04/03) από το αεροσκάφος «Adir», σημειώνει η ανακοίνωση των IDF.
Πρόκειται για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από ένα μαχητικό F-35 στην ιστορία, δήλωσε στην ανακοίνωσή του χθες ο ισραηλινός στρατός.
