Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτέθηκε στην Ελλάδα για την συστοιχία των Patriot στην Κάρπαθο.

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, κι αναφορικά με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου θεωρούμε τις δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών,

τα οποία τέθηκαν σε καθεστώς αποστρατικοποίησης από τις διεθνείς Συνθήκες.

Δεδομένου αυτού δεν προκαλεί έκπληξη ότι ορισμένοι κύκλοι επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το «καρφί» στον Δένδια για την Κύπρο

Ακολούθως, άφησε αιχμές για τις δηλώσεις Δένδια σχετικά με την παρουσία των ελληνικών φρεγατών και των ζευγών των F-16 στην Κύπρο, λέγοντας: «Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο».

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση.

