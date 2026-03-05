Ισπανία: Η υπουργός Άμυνας διαψεύδει τα περί συνεργασίας με ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν

Τον ισχυρισμό της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ότι η Μαδρίτη είναι πλέον έτοιμη να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για την επίθεση στο Ιράν μετά το αρχικό μπλόκο, διέψευσε σε έντονο ύφος, η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ανέφερε πως δεν γνωρίζει γιατί η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η Ισπανία είναι πλέον έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και να συνδράμει στην εν εξελίξει επίθεση στο Ιράν.

«Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια. Τα λόγια είναι απλά λόγια. Δεν θα κάνω εικασίες. Προφανώς, θα μπορούσε να είναι ένα βήμα πίσω που προσπαθούν να κάνουν μετά τις ακατάλληλες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, αλλά τα γεγονότα είναι απολύτως σαφή. Η ισπανική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων Morón και Rota σε αυτό το πλαίσιο», είπε χαρακτηριστικά η Ρόμπλες και πρόσθεσε:

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Τεχεράνη είναι τρομερό, μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως γυναίκα, με πονάει ιδιαίτερα η κατάσταση των γυναικών στην Τεχεράνη (…). Υπάρχουν κανόνες, κανόνες. Ακόμη και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, θα απαιτείτο η έγκριση του Κογκρέσου. Η Ισπανία δεν μπορεί να υποστηρίξει μονομερείς ενέργειες που δεν έχουν την υποστήριξη του διεθνούς δικαίου».

Τι είχε πει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Υπενθυμίζεται πως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χτες, Τετάρτη 4 Μαρτίου, ανέφερε πως η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό». «Νομίζω ότι άκουσαν το μήνυμα του προέδρου χθες δυνατά και καθαρά», είπε η Καρολίν Λίβιτ και πρόσθεσε πως «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται τον ισπανικό στρατό».

