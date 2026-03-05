Μαρινάκης: «Η ισχυρή πλέον Ελλάδα παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια»

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει επιτήδειοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να ανεβάσουν τις τιμές στα καύσιμα.

«Δεν θα γίνει αποδεκτή η αισχροκέρδεια» ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν «περισσότεροι από 700 έλεγχοι μέχρι χθες, ενώ παρακολουθούνται τιμές από fuelprices.gr. Όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα».

Αναφορικά με την τοποθέτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την Κάρπαθο και τους Patriot, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην απάντηση που έδωσε η Ελλάδα μέσω του υπουργείου Εξωτερικών προσθέτοντας ότι «οι μονομερείς αιτιάσεις είναι ανυπόστατες κι έχουν απορριφθεί εν συνόλω».

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Ισπανίας, και να απαντήσει γιατί και η Ελλάδα εφόσον προτάσσει την διπλωματική οδό δεν απαγορεύει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τις βάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν είπε ότι: «Καταρχάς και η Ισπανία στέλνει βοήθεια στην Κύπρο. Προκαλούν θλίψη αυτοί οι οποίοι κολλημένοι στις ιδεοληψίες τους, δεν βλέπουν ότι Ελλάδα αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον της χώρας. Οι αποφάσεις αυτές μας δικαιώνουν στη συνέχεια», είπε με αφορμή την Κύπρο, «και ακόμα και η Ισπανία κι ο κ. Σάντσεθ κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Για τον ελληνικό στρατό που βρίσκεται στην Κύπρο τόνισε ότι είναι «ξεκάθαρο και σαφές ότι ο στρατός είναι εκεί για να φυλάττει την Κύπρο, ενώ σε ενδεχόμενη επίθεση στην βρετανική αεροπορική βάση, ξεκαθάρισε ότι αν και δεν υφίσταται ως σενάριο μία επίθεση στη Μεγαλόνησο, «αν χρειαστεί οποιαδήποτε συνδρομή η Κύπρος, εμείς δεν θα είμαστε απόντες».

