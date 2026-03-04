Δένδιας: Η χώρα μας είναι προστατευμένη - Απάντηση στην καταγγελία Κουτσούμπα

Η χώρα μας είναι προστατευμένη ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας σχετικά με την ευρεία σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον Alpha, o κ. Δένδιας τόνισε ότι ανάλογα μέτρα με της Κύπρου έχουν ληφθεί και στην Κρήτη και στην Κάρπαθο και ήδη υπάρχουν ελληνικά πλοία με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

Διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος είναι ασφαλής από αέρος, σημειώνοντας ότι όσα ελληνικά όπλα εστάλησαν στην Κύπρο μπορούν να παράσχουν εξαιρετική προστασία.

Σε ερώτηση για τη φρεγάτα «Κίμων» απάντησε:

«Ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο»

kimwn.jpg

Σε ερώτηση για την Τουρκία απάντησε:

«Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Προσφέρουμε συνολική υπηρεσία»

«Από πλευράς μου δεν υπήρχε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις ο υπουργός Άμυνας απάντησε:

«Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην τουρκική ηγεσία κα η Μουσουλμανική Αδελφότητα που είναι αδελφός οργανισμός στη Χεζμπόλαχ έχει μια πολύ ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Η Τουρκία έχει ήδη 40.000 στρατιώτες (σ.σ. στην Κύπρο). Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τους πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)»

Σχετικά με την πρωινή καταγγελία Κουτσούμπα, σύμφωνα με την οποία δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα, ο κ. Δένδιας απάντησε: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε».

Σε ερώτηση αν απειλείται η Ελλάδα από το Ιράν απάντησε: «Νομίζω όχι, ότι είναι στα όρια του βεληνεκούς. Η χώρα μας είναι προστατευμένη»

Για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στο εξωτερικό τόνισε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται με τη φρεγάτα «Ύδρα» έξω από το Τζιμπουτί με αποστολή να προστατεύει τα ελληνικά συμφέροντα» και συμπλήρωσε ότι οι ελληνικές δυνάμεις έχουν παρουσία στα εξής σημεία:

Δύο στην Κύπρο (από αέρος και θαλάσσης)

Δύο στη Λιβύη

Μια στο Κόσοβο

Σε άλλο σημείο του τέθηκε το υποθετικό σενάριο για συμμετοχή της Ελλάδας αν υπάρξει πολυεθνική δύναμη για παράδειγμα στα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός δεν απέκλεισε μια συμμετοχή της Ελλάδας αλλά σχολίασε ότι κάτι τέτοιο εκτιμάει ότι είναι πολύ μακριά. Και έσπευσε να προσθέσει ότι δεν θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

«Ζούμε σε καιρούς επανάστασης πρέπει να ετοιμάσουμε το προσωπικό μας», είπε κατά τα λοιπά ερωτώμενος για τις αλλαγές στη θητεία και στη στρατιωτική εκπαίδευση.

