ΗΠΑ - WSJ: Ο ιρανικός πύραυλος στόχευε το Ιντσιρλίκ

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν έναν ιρανικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς μια σημαντική τουρκική στρατιωτική βάση, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος και περιφερειακός αξιωματούχος στην Wall Street Journal.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη στόχευση της Τουρκίας, η οποία είναι μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας. Η βάση, με την ονομασία Ιντσιρλίκ, βρίσκεται στα νότια της χώρας, κοντά στη Μεσόγειο.

Η βάση αποτελεί εδώ και χρόνια κέντρο επιχειρήσεων για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψε τον πύραυλο, σύμφωνα επίσης με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωση ότι πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας έπεσαν στην κοντινή επαρχία Χατάι στη νότια Τουρκία.

