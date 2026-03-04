ΙΣΠ: Ωρολογιακή «βόμβα» η παχυσαρκία για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς  Νικόλαος Πλατανησιώτης επισημαίνει την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση του προβλήματος και σημειώνει ότι η υγεία του πληθυσμού αποτελεί συλλογική ευθύνη

ΙΣΠ: Ωρολογιακή «βόμβα» η παχυσαρκία για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα
Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας δεν είναι απλώς μια επέτειος στην
οποία λέγονται ευχές. Υπενθυμίζει μια σιωπηρή απειλή για τη δημόσια υγεία
και την κοινωνία, όταν ένας στους έξι ενήλικες Έλληνες είναι παχύσαρκος, ενώ
η χώρα συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά
παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Την επισήμανση αυτή κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς και τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας της εποχής μας.

Η παχυσαρκία συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές παθήσεις, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD) για την κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα το 2023, καθώς και τις έρευνες υγείας της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, η
Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης:

 Περισσότερο από το 55% του ενήλικου πληθυσμού είναι υπέρβαρο ή
παχύσαρκο.
 Το 17,2% των ενηλίκων είναι παχύσαρκοι και το 34,9% υπέρβαροι,
επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αύξηση του φαινομένου.
 Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας
στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας ακόμη και την 1η θέση σε εφήβους 10–19
ετών.

Στις εκτιμήσεις τους για την κατάσταση υγείας στην Ε.Ε. ως το 2050, διεθνείς φορείς αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν θα είναι μόνο μια χώρα που γερνά, αλλά και θα καταγράφει υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Οι προβλέψεις φθάνουν έως και 48% στις γυναίκες και 41% στους άνδρες!

Μπροστά σε αυτές τις δυσοίωνες προοπτικές, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς
ενθαρρύνει την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την ενίσχυση της
φυσικής δραστηριότητας. Επίσης υποστηρίζει κάθε πολιτική πρωτοβουλία δημόσιας
υγείας μέσα από την οποία θα ευαισθητοποιούνται οι πολίτες με εκπαίδευση,
διάδραση, κοινωνικές δραστηριότητες, ενέργειες άρσης κάθε κοινωνικού
αποκλεισμού που συνδέεται με την παχυσαρκία.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης δήλωσε
σχετικά:
«Η 4η Μαρτίου δεν είναι απλά η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας. Είναι το
ξυπνητήρι που αποσκοπεί να ξεσηκώσει τις συνειδήσεις μας, να σταματήσουμε την
“ωρολογιακή βόμβα” που έχουμε στο ψυγείο ή το πιάτο μας και να προστατεύσουμε
τους εαυτούς μας από μελλοντικά νοσήματα και ασθένειες.

Φυσικά δεν είναι μόνο η διάσταση της ατομικής ευθύνης. Η παχυσαρκία απαιτεί
ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση τόσο από εμάς τους γιατρούς, όσο και από
τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και όσους ακόμα έχουν την συναίσθηση του
καθήκοντος απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά. Γνωρίζουμε το πρόβλημα και το
επιβεβαιώνουν τα στοιχεία. Ας συνεργαστούμε όλοι μαζί για να το λύσουμε, διότι η
υγεία του πληθυσμού αποτελεί συλλογική ευθύνη».

