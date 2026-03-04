Κρούσματα έλκους πλατάνου εντοπίστηκαν στην Πέλλα - Μέτρα προστασίας από τον δήμο και το δασαρχείο

Επιβεβαιωμένο κρούσμα έλκους πλατάνου (Ceratocystis platani), μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής ασθένειας που προκαλεί ταχεία ξήρανση των δέντρων, εντοπίστηκε στην περιοχή του Λουδία, ανακοίνωσε το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πέλλας.

Ο Δήμος Πέλλας σε συνεργασία με το αρμόδιο Δασαρχείο, προχώρησε σε στοχευμένη υλοτόμηση και διαχείριση 11 προσβεβλημένων πλατάνων, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Λουδία.

Η συγκεκριμένη ασθένεια μεταδίδεται εύκολα, κυρίως μέσω μολυσμένων εργαλείων κλάδευσης και μεταφοράς ξυλείας. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Πέλλας παρακαλεί τους πολίτες:

Να μην προβαίνουν σε κοπή ή κλάδευση πλατάνων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Να μην μεταφέρουν ξυλεία πλατάνου από την περιοχή.

Να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για ύποπτα περιστατικά ξήρανσης δέντρων.

«Η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της νόσου. Η προστασία του φυσικού μας πλούτου και των πολύτιμων οικοσυστημάτων του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων