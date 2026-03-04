«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Έντονη νευρικότητα επικρατεί στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να θορυβήθηκε από πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση Τραμπ να ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε εξηγήσεις απευθείας από τον Λευκό Οίκο στις αρχές της εβδομάδας. Η κίνηση αυτή προκλήθηκε όταν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνέλεξαν πληροφορίες που άφηναν υπόνοιες για μυστικές επαφές μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και του ιρανικού καθεστώτος, με αντικείμενο μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Το τηλεφώνημα και η διάψευση

Η ανησυχία του Νετανιάχου είναι σαφής: Φοβάται ένα σενάριο όπου οι ΗΠΑ θα προωθήσουν μια συμφωνία προτού το Ισραήλ ολοκληρώσει τους στρατιωτικούς του στόχους. Στο τηλεφώνημα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, η απάντηση από την πλευρά του Λευκού Οίκου ήταν κατηγορηματική. «Δεν μιλάμε με τους Ιρανούς πίσω από την πλάτη σου», φέρεται να ειπώθηκε στον «Μπίμπι».

Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με την ηγεσία της Μοσάντ και το γραφείο του Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως ο συντονισμός είναι στενότερος από ποτέ.

«Η αεράμυνα, η αεροπορία και η ηγεσία τους έχουν εξουδετερωθεί. Τώρα θέλουν να μιλήσουν. Τους είπα: Είναι πολύ αργά!» τόνισε σε αναρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα μηνύματα που «αγνοήθηκαν»

Παρά τις διαψεύσεις, το ρεπορτάζ ισχυρίζεται πως η Τεχεράνη όντως προσπάθησε να προσεγγίσει την Ουάσινγκτον. Μηνύματα φέρεται να εστάλησαν μέσω χωρών του Κόλπου, ενώ οι New York Times ανέφεραν πως Ιρανοί πράκτορες επιχείρησαν να έρθουν σε επαφή με τη CIA μέσω τρίτων χωρών.

Ωστόσο, η στάση της κυβέρνησης Τραμπ παραμένει σκληρή. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ιρανικές κρούσεις ως «φαιδρές», ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Truth Social πως δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου αυτή τη στιγμή, θεωρώντας πως το Ιράν βρίσκεται σε θέση απόλυτης αδυναμίας.

Προς το παρόν, το Τελ Αβίβ τηρεί σιγή ιχθύος, με την πρεσβεία του στην Ουάσινγκτον να αρνείται να σχολιάσει το περιστατικό.

