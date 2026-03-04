Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

Σειρήνες ήχησαν για άλλη μια φορά στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, με τους κάτοικους της περιοχής να έλαβαν μήνυμα για απειλή ασφαλείας, όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για ύποπτο αντικείμενο τρία περίπου χιλιόμετρα από τη στρατιωτική βάση.

Συγκεκριμένα το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι και το προσωπικό της βάσης στο Ακρωτήρι:

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες».

Λίγα λεπτά αργότερα, οι σειρήνες σταμάτησαν να ηχούν. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κύπρου, δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε απειλή ενώ η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ειδοποίηση των σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

#ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Το σύστημα αποστολής μηνυμάτων που ενεργοποίησε σήμερα η Κύπρος

Νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση της Κύπρου ενεργοποίησε ένα σύστημα αποστολής μηνυμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, στέλνοντας δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Μεγαλόνησο στις 19:01.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού», συνιστάται «όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες».

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, οι πολίτες καλούνται να κατευθυνθούν αμέσως προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία, σημείωσε.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, καλούνται να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, καλούνται να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό, είπε ο κ. Ιωάννου, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

«Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, έθεσε από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις».

