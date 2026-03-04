Κούρδοι δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν την ιρανική κυβέρνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ

Κουρδικές ομάδες αντιφρονούντων με έδρα το βόρειο Ιράκ ετοιμάζονται για μια διασυνοριακή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις Κούρδων αξιωματούχων στο Associated Press.

Ο Khalil Nadiri, αξιωματούχος του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), δήλωσε ότι μέρος των δυνάμεών τους έχει μετακινηθεί σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράν, στην επαρχία Sulaymaniyah, σε κατάσταση ετοιμότητας. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ιρακινούς Κούρδους να υποστηρίξουν μια πιθανή επιχείρηση κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το i24NEWS, κουρδικές δυνάμεις στο Ιράκ έχουν ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση εδάφους κατά της ιρανικής κυβέρνησης και χιλιάδες Κούρδοι μαχητές φέρεται να έχουν περάσει τα σύνορα και να έχουν αρχίσει να παίρνουν θέσεις μάχης εντός ιρανικού εδάφους. Η πληροφορία πάντως δεν επιβεβαιώνεται.

Ο Λευκός Οίκος αρνείται το σχέδιο χρήσης κουρδικών δυνάμεων για εξέγερση στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει να οπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με την ελπίδα να εμπνεύσει μια λαϊκή εξέγερση στο Ιράν, δήλωσε νωρίτερα η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά είναι «εντελώς ψευδής και δεν πρέπει να δημοσιεύεται», προσθέτει.

Η Λέιβιτ αναφέρει, ωστόσο, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συζήτησε με Κούρδους ηγέτες σχετικά με τη βάση που έχουμε στο βόρειο Ιράκ»..

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φάνηκε σήμερα να αποστασιοποιείται από την αναφορά αυτή, δηλώνοντας ότι κανένας από τους στόχους των ΗΠΑ «δεν βασίζεται στην υποστήριξη του οπλισμού οποιασδήποτε συγκεκριμένης δύναμης».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τον ηγέτη του κουρδικού PUK

Επίσης τηλεφώνημα του Αραγκσί με τον Μπαφέλ Ταλαμπάνι, επικεφαλής της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν του Ιράκ, την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ με τον Ταλαμπάνι.

Σε δήλωση την Τρίτη, το PUK ανέφερε ότι ο Τραμπ «προσέφερε την ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα τους στόχους των ΗΠΑ και να συζητήσουμε την κοινή υποστήριξη για την οικοδόμηση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράκ».

Σύμφωνα με τα Axios και CNN, η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ταλαμπάνι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ να κινητοποιήσουν κουρδικές ομάδες για να ηγηθούν μιας εξέγερσης κατά της ιρανικής κυβέρνησης από τα δυτικά της χώρας.

