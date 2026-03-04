Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος για ακατέργαστη κάνναβη άνω των 60 κιλών

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη σε χώρο στάθμευσης έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος για ακατέργαστη κάνναβη άνω των 60 κιλών
Περισσότερα από 60 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδικό ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών, με την ειδικότερη μορφή της κατοχής και μεταφοράς.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη, χθες το πρωί, σε χώρο στάθμευσης έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ναρκωτικά ήταν φορτωμένα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο είχε μισθωθεί στην πόλη των Τρικάλων. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν, όταν ο 42χρονος έφτασε πεζός στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 61 κιλά και 312 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 17.250 ευρώ.

