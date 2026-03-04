Πύργος: «Ντου» της ΕΚΑΜ τα ξημερώματα σε σπίτι– Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα – Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο τη δράση των δύο κατηγορουμένων

Πύργος: «Ντου» της ΕΚΑΜ τα ξημερώματα σε σπίτι– Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα – Δύο συλλήψεις
Με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο επιχείρησης και μετά από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε αστυνομική επιχείρηση στον Πύργο, η οποία κατέληξε στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 40 και 37 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι άνδρες της ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό «ντου» σε σπίτι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης του Πύργου, αιφνιδιάζοντας τους δύο άνδρες που βρίσκονταν μέσα στον χώρο. Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων που έφτασαν στις αρχές σχετικά με τη δραστηριότητά τους στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο τη δράση των δύο κατηγορουμένων, πραγματοποιώντας έρευνα, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητά τους.

Όταν κρίθηκε ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία, οργανώθηκε η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της ΕΚΑΜ, της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες στους χώρους της κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4,7 γραμμαρίων, έξι ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, δύο αεροβόλα τυφέκια, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.865 ευρώ.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με τις ιδές πηγές έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τους δύο συλληφθέντες να οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών υπηρεσιών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες πτυχές στην υπόθεση.

