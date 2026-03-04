Η Warner Bros φέρνει στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο ολοκληρωμένο θεματικό πάρκο «Χάρι Πότερ»

Η Warner Bros. World Abu Dhabi φέρνει τη «μαγεία» του Χάρι Πότερ στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για το πρώτο θεματικό πάρκο που θα παρουσιάζει στον ίδιο χώρο αντίγραφα τόσο του κάστρου του Χόγκουαρτς όσο και της Διαγωνίου Αλέας, αναφέρει το Forbes.

Ενώ η Universal Orlando φιλοξενεί τα ίδια εμβληματικά τοπία της θρυλικής επταλογίας, αυτά βρίσκονται σε δύο ξεχωριστά πάρκα: τα Universal Studios και τα Islands of Adventure. Για πρώτη φορά, και τα δύο αντίγραφα θα βρίσκονται στην ίδια περιοχή στο πάρκο του Άμπου Ντάμπι, που βρίσκεται στο τεχνητό νησί Yas.

Στιγμιότυπο από το θεματικό πάρκο «Wizarding World of Harry Potter» στο Universal Orlando / AP

Τον Μάιο του 2025, η Universal Orlando παρουσίασε ένα θεματικό πάρκο εμπνευσμένο από τον Χάρι Πότερ, το «The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic», που διαδραματίζεται στο μαγικό Παρίσι και περιλαμβάνει τη νέα διαδρομή «Harry Potter and the Battle at the Ministry». Η περιοχή αποτελεί μία από τις πέντε καθηλωτικές θεματικές ενότητες που άνοιξαν στο πολυαναμενόμενο τέταρτο πάρκο της Universal Orlando, το Epic Universe.

Το επερχόμενο θεματικό πάρκο με μάγους στο Warner Bros. World Abu Dhabi αποτελεί μέρος μιας μεγάλης επέκτασης του κλειστού θεματικού πάρκου και αναμένεται να αυξήσει την έκτασή του κατά 26%, σύμφωνα με το Forbes. Το πάρκο φέρεται επίσης να σχεδιάζει την κατασκευή ενός τρένου λούνα παρκ με θέμα τον Superman. Οι νέες προσθήκες αναμένεται να κοστίσουν μεταξύ 545 και 816 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Warner Bros. World Abu Dhabi πρόκειται για το «μεγαλύτερο κλειστό θεματικό πάρκο της περιοχής» και διαθέτει έξι καθηλωτικές θεματικές ζώνες και 60 «υπερσύγχρονες, συναρπαστικές διαδρομές». Το πάρκο φιλοξενεί αγαπημένους χαρακτήρες όπως ο Batman, ο Superman, η Wonder Woman, ο Bugs Bunny, ο Scooby-Doo και οι Tom and Jerry, ενώ προσφέρει επίσης θεματικά εστιατόρια και μοναδικές ζωντανές παραστάσεις.

Δεν είναι σαφές αν οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει, μεταξύ άλλων, και την ανάπτυξη του πάρκου ή το χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης του έναρξης.

Η Disney έχει επίσης ανακοινώσει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός νέου πάρκου «Disneyland» στο Άμπου Ντάμπι.

