J.K. Rowling: Τίμησε διαδηλωτή θαυμαστή του Harry Potter που σκοτώθηκε κατά την εξέγερση στο Ιράν
Η ανάρτηση της διάσημης Βρετανίδας συγγραφέα
Η J.K. Rowling τίμησε Ιρανό διαδηλωτή που ήταν θαυμαστής του Harry Potter.
Η συγγραφέας της σειράς Harry Potter, J.K. Rowling, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον Σίνα Ασκμπούσι, έναν Ιρανό διαδηλωτή που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στη χώρα, μέσω ενός σύντομου μηνύματος που ανάρτησε στο X.
«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου σε όλους όσοι τον αγάπησαν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Σίνα Ασκμπούσι», έγραψε η Rowling, κοινοποιώντας εικόνες του.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Ασκμπούσι «ήταν πραγματικός θαυμαστής του Harry Potter, από εκείνους που πίστευαν στη μαγεία επειδή ο κόσμος τη χρειαζόταν».
