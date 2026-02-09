Ιράν: Σε απεργία πείνας η Νομπελίστρια Ειρήνης Ναργκές Μοχαμαντί - Στη φυλακή για ακόμη 7,5 χρόνια

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια Ναργκές Μοχαμαντί καταδικάστηκε σε νέα πολυετή ποινή φυλάκισης από ιρανικό δικαστήριο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω των κοινωνικών δικτύων ο συνήγορός της, Μοσταφά Νιλί, ιρανικό δικαστήριο στην πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, επέβαλε στη Μοχαμαντί συνολική ποινή φυλάκισης επτάμισι ετών. Ειδικότερα, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια για «συγκέντρωση και συμπαιγνία» και σε επιπλέον ενάμιση έτος για «προπαγανδιστική δράση».

Η 53χρονη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο, με τις ιρανικές αρχές να υποστηρίζουν τότε ότι είχε προβεί σε «προκλητικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια μνημόσυνου. Η οικογένειά της είχε καταγγείλει πως, κατά τη σύλληψή της, ξυλοκοπήθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Μοχαμαντί τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 για τη δράση της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν.

Ο Νιλί, ο οποίος μίλησε μαζί της για πρώτη φορά από τις 14 Δεκεμβρίου, ανέφερε επίσης ότι της επιβλήθηκε διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και διετής εσωτερική εξορία στην ανατολική περιοχή Χουσφ. Το Ίδρυμα Ναργκές, που στηρίζει τη Μοχαμαντί, χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία του Σαββάτου «παρωδία» και γνωστοποίησε ότι η ακτιβίστρια ξεκίνησε απεργία πείνας στις 2 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Μοχαμαντί μεταφέρθηκε πριν από τρεις ημέρες στο νοσοκομείο «λόγω της κακής φυσικής της κατάστασης», πριν επιστρέψει στο κέντρο κράτησης όπου κρατείται. «Όταν άρχισε να περιγράφει τα γεγονότα και τον τρόπο με τον οποίο συνελήφθη, η τηλεφωνική γραμμή διακόπηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σύζυγός της, Τάγκι Ραχμανί, δήλωσε ότι η Μοχαμαντί δεν προέβαλε καμία υπεράσπιση στο δικαστήριο, λόγω της «ακλόνητης» πεποίθησής της ότι «αυτή η δικαιοσύνη δεν έχει καμία νομιμοποίηση» και ότι η διαδικασία ήταν «μια απλή φάρσα με προαποφασισμένο τέλος».«Αν και πιθανότατα εξαναγκάστηκε να παραστεί, παρέμεινε σιωπηλή – δεν είπε ούτε μία λέξη, ούτε υπέγραψε κανένα έγγραφο», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε την απόφαση «σκληρή και βαθιά άδικη» και κάλεσε τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αντιδράσουν. Την ίδια ώρα, η κόρη της, Κιάνα Ραχμανί, δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχη» για την κατάσταση της μητέρας της.

Η Μοχαμαντί έχει ήδη περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια της ζωής της στη φυλακή. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Narges, η τελευταία καταδίκη ανεβάζει τον συνολικό χρόνο φυλάκισης που της έχει επιβληθεί στα 44 χρόνια. Από το 2021 εκτίει ποινή 13 ετών για «προπαγανδιστική δράση κατά του κράτους» και «συμπαιγνία κατά της κρατικής ασφάλειας», κατηγορίες που η ίδια αρνείται.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε λάβει προσωρινή άδεια αποφυλάκισης τριών εβδομάδων από τη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, για λόγους υγείας. Επρόκειτο να επιστρέψει στη φυλακή λίγο αργότερα, όπου εκτίει πολλαπλές ποινές.

Η πιο πρόσφατη σύλληψή της σημειώθηκε ενώ παρευρισκόταν σε μνημόσυνο για τον Χοσρόου Αλικορντί, δικηγόρο που είχε βρεθεί νεκρός στο γραφείο του στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, έχει ζητήσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του, κάνοντας λόγο για «ύποπτες» περιστάσεις. Το Ίδρυμα Narges είχε προηγουμένως καταγγείλει ότι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τη Μοχαμαντί να δέχεται επίθεση από περίπου 15 άνδρες με πολιτικά, που φέρονται να ανήκαν στο καθεστώς, κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, κάποιοι της τραβούσαν τα μαλλιά και τη χτυπούσαν με ρόπαλα και γκλομπ.

Ο εισαγγελέας της Μασχάντ, Χασάν Χεματιφάρ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Μοχαμαντί συγκαταλεγόταν μεταξύ 39 ατόμων που συνελήφθησαν και ότι η ίδια, μαζί με τον αδελφό του Αλικορντί, παρότρυνε τους παρευρισκόμενους «να φωνάξουν συνθήματα που παραβιάζουν τους κανόνες» και να «διαταράξουν τη δημόσια τάξη».

Η Μοχαμαντί ήταν επίσης μεταξύ των υπογραφόντων μια αναφορά που ασκούσε δριμεία κριτική στις ιρανικές αρχές και απέδιδε ευθύνη στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για αυτό που χαρακτήριζε «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», αναφερόμενη στη δολοφονία διαδηλωτών κατά τις ταραχές που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει ότι έχει καταγράψει περισσότερες από 50.000 συλλήψεις που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις, ενώ έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 6.961 θανάτους.

Η αναφορά ζητούσε τη δίωξη όσων ενεργούσαν κατ’ εντολή του Χαμενεΐ, καθώς και τον τερματισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμη τέσσερις γνωστοί Ιρανοί ακτιβιστές – οι Αμπντολάχ Μομενί, Μεχντί Μαχμουντιάν, Βιντά Ραμπάνι και Γκορμπάν Μπεχζαντιάν-Νετζάντ – έχουν επίσης συλληφθεί από τις 31 Ιανουαρίου για τη συμβολή τους στη συγκεκριμένη αναφορά. Ο Τάγκι Ραχμανί κάλεσε, τέλος, για την απελευθέρωση «όλων των πολιτικών κρατουμένων στο Ιράν».

