Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

Νέα υπόθεση με καταδικασμένο Ιρανό διαδηλωτή, στον οποίον μπορεί να επιβληθεί η εσχάτη των ποινών ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ένας 19χρονος κρατούμενος διαδηλωτής αντιμετωπίζει κατηγορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θανατική ποινή, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International.

Ο Mohammad Karimkhani κατηγορείται για «κατασκοπεία» και «συνεργασία με το Ισραήλ» σε σχέση με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και για «κατασκευή μολότοφ και κατοχή πολεμικού υλικού», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Karimkhani κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, ανέφεραν οι πηγές στο Iran International. Οι πηγές ανέφεραν στο Iran International ότι οι δικαστικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει τον Karimkhani να έχει πρόσβαση σε νομική υποστήριξη.

￼محمد کریمخانی ۱۹ ساله از بازداشت‌شدگان اعتراضات، به جاسوسی متهم شده و امروز دادگاهش بوده. او در خطر گرفتن حکم اعدام است



Mohammad Karimkhani, 19, is one of those detained during the protests. His court hearing was held today, and he is at risk of receiving a death sentence. pic.twitter.com/MMszLpEpcV — Elham Yazdiha (@elhamyazdiha) February 7, 2026

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση Νομπελίστρια

Παράλληλα, η Ιρανή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της. Η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετέδωσε την ετυμηγορία από τη φυλακή της στη βορειοανατολική μητρόπολη, έγραψε ο δικηγόρος της Μοστάφα Νίλι στην πλατφόρμα X.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ιρανική δικαιοσύνη σχετικά με την ετυμηγορία. Η Μοχαμαντί είχε κατηγορηθεί για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες».

Η Μοχαμάντι συνελήφθη σε μια κηδεία στη βορειοανατολική μητρόπολη Μασάντ στις αρχές Δεκεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα του τελευταίου κύματος διαμαρτυριών. Λέγεται ότι η υγεία της είναι κακή.

Narges Mohammadi, Iranian human rights activist, VP of the Defenders of Human Rights Centre & winner of the 2023 Novel Peace Prize, has spent over eight years in Iranian prisons and has just been sentenced to six years in prison for conspiracy and collusion. ⁦@OneworldNews⁩ pic.twitter.com/Rs4Y41nkkh — Juliet Mabey (@Jule9) February 8, 2026

H πρόσφατη υπόθεση Ερφάν Σολτάνι

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα σάλος είχε δημιουργηθεί με μια άλλη υπόθεση καταδίκης σε θάνατο Ιρανού διαδηλωτή.

Τελικά, μετά από αδιευκρίνιστες διεργασίες και από δηλώσεις μέχρι και του Ντόναλντ Τραμπ, ελεύθερος αφέθηκε αρχές του μήνα ο 26χρονος Ιρανός Ερφάν Σολτάνι, η καταδίκη του οποίου σε θάνατο προκάλεσε παγκόσμια κινητοποίηση, αναγκάζοντας το ιρανικό καθεστώς σε οπισθοχώρηση.

Ο Σολτάνι είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου για τη συμμετοχή του στις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, με την κατηγορία της προπαγάνδας κατά του ισλαμικού συστήματος του Ιράν και της δράσης κατά της εθνικής ασφάλειας.

Μετά τη σύλληψη του Σολτάνι, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε στον λογαριασμό του στο X στη γλώσσα Φαρσί ότι «είναι ο πρώτος διαδηλωτής που καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά δεν θα είναι ο τελευταίος». Σημείωσε επίσης ότι περισσότεροι από 10.600 Ιρανοί είχαν συλληφθεί. Ωστόσο, ο Σολτάνι και το Ιράν αρνήθηκαν ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο δικηγόρος του, Αμίρ Μουσακάνι, δήλωσε στο AFP ότι ο πελάτης του «απελευθερώθηκε και παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητού του τηλεφώνου».

Για την απελευθέρωσή του καταβλήθηκε εγγύηση ύψους «δύο δισεκατομμυρίων τομάν», που ισοδυναμεί με περίπου 10.500 ευρώ, σύμφωνα με τον Μουσακάνι.

Αυτό συνέβη μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «λάβει πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν αρχίσει να απαγχονίζει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

«Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα», δήλωσε στο CBS News στις 13 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης