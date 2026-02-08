Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

Ο Karimkhani κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ η κατάσταση της υγείας της κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης είναι κακή 

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα υπόθεση με καταδικασμένο Ιρανό διαδηλωτή, στον οποίον μπορεί να επιβληθεί η εσχάτη των ποινών ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ένας 19χρονος κρατούμενος διαδηλωτής αντιμετωπίζει κατηγορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θανατική ποινή, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International.

Ο Mohammad Karimkhani κατηγορείται για «κατασκοπεία» και «συνεργασία με το Ισραήλ» σε σχέση με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και για «κατασκευή μολότοφ και κατοχή πολεμικού υλικού», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Ο Karimkhani κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, ανέφεραν οι πηγές στο Iran International. Οι πηγές ανέφεραν στο Iran International ότι οι δικαστικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει τον Karimkhani να έχει πρόσβαση σε νομική υποστήριξη.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση Νομπελίστρια

Παράλληλα, η Ιρανή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της. Η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετέδωσε την ετυμηγορία από τη φυλακή της στη βορειοανατολική μητρόπολη, έγραψε ο δικηγόρος της Μοστάφα Νίλι στην πλατφόρμα X.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ιρανική δικαιοσύνη σχετικά με την ετυμηγορία. Η Μοχαμαντί είχε κατηγορηθεί για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες».

Η Μοχαμάντι συνελήφθη σε μια κηδεία στη βορειοανατολική μητρόπολη Μασάντ στις αρχές Δεκεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα του τελευταίου κύματος διαμαρτυριών. Λέγεται ότι η υγεία της είναι κακή.

H πρόσφατη υπόθεση Ερφάν Σολτάνι

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα σάλος είχε δημιουργηθεί με μια άλλη υπόθεση καταδίκης σε θάνατο Ιρανού διαδηλωτή.

Τελικά, μετά από αδιευκρίνιστες διεργασίες και από δηλώσεις μέχρι και του Ντόναλντ Τραμπ, ελεύθερος αφέθηκε αρχές του μήνα ο 26χρονος Ιρανός Ερφάν Σολτάνι, η καταδίκη του οποίου σε θάνατο προκάλεσε παγκόσμια κινητοποίηση, αναγκάζοντας το ιρανικό καθεστώς σε οπισθοχώρηση.

Ο Σολτάνι είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου για τη συμμετοχή του στις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, με την κατηγορία της προπαγάνδας κατά του ισλαμικού συστήματος του Ιράν και της δράσης κατά της εθνικής ασφάλειας.

Μετά τη σύλληψη του Σολτάνι, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε στον λογαριασμό του στο X στη γλώσσα Φαρσί ότι «είναι ο πρώτος διαδηλωτής που καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά δεν θα είναι ο τελευταίος». Σημείωσε επίσης ότι περισσότεροι από 10.600 Ιρανοί είχαν συλληφθεί. Ωστόσο, ο Σολτάνι και το Ιράν αρνήθηκαν ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο δικηγόρος του, Αμίρ Μουσακάνι, δήλωσε στο AFP ότι ο πελάτης του «απελευθερώθηκε και παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητού του τηλεφώνου».

Για την απελευθέρωσή του καταβλήθηκε εγγύηση ύψους «δύο δισεκατομμυρίων τομάν», που ισοδυναμεί με περίπου 10.500 ευρώ, σύμφωνα με τον Μουσακάνι.

Αυτό συνέβη μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «λάβει πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν αρχίσει να απαγχονίζει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.
«Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα», δήλωσε στο CBS News στις 13 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κρούει» το καμπανάκι ο Δήμος Διδυμοτείχου - Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο

19:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα

19:32ΕΘΝΙΚΑ

Έλαμψαν τα ελληνικά Rafale σε άσκηση στη Σαουδική Αραβία - Εικόνες

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Πιο κοντά στο γκολ ο «Δικέφαλος», χωρίς φάση οι «κίτρινοι»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κομβικός ρόλος μιας γυναίκας - Η πυραμίδα του δικτύου

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Έκανα αλλαγή Πενράις και Πινέδα γιατί φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Ματσάρα στο Παγκρήτιο και χαμόγελα για τους Ηρακλειώτες

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ιαπωνία: Κυρίαρχος με υπερπλειοψηφία η νυν πρωθυπουργός Τακαΐτσι στην Κάτω Βουλή

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Τα highlights από τον αγώνα των Σερρών (βίντεο)

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρεις περιπτεράδες για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας την καρδιά του κοινού

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Έλυσε τον… γρίφο και «πάτησε» γκάζι με Βάργκα και Μαρίν!

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): «Καθάρισε» με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο!

17:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Συγχαρητήρια Πλεύρη σε Γεωργιάδη γιατί δεν επέτρεψε σε ακτιβιστές να συναντήσουν παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Πιο κοντά στο γκολ ο «Δικέφαλος», χωρίς φάση οι «κίτρινοι»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας την καρδιά του κοινού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ και η εποχή της ενιαίας εικόνας: Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διαφήμιση

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ