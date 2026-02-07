Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις, αφού οι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσές τους, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις.

Πάντως οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές. «Οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, επισκέφθηκαν το Σάββατο, μαζί με τον διοικητή του CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, το USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται σταθμευμένο στην Αραβική Θάλασσα, όχι μακριά από το Ιράν», ανέφερε το Axios το επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Η κίνηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια επίδειξη δύναμης, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επισκέφθηκε το USS Abraham Lincoln το Σάββατο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν στον κόσμο τη σημασία της ετοιμότητας και της αποφασιστικότητας, και ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής. «Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και αποτρέπουμε τους αντιπάλους μας», είπε.

More photos from the visit to the American aircraft carrier Abraham Lincoln, which is supposed to send a "threatening message" to the Iranians. pic.twitter.com/YWtTHDPiyh — shoko 007 (@SYaacobi) February 7, 2026

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν: Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας

Στον αντίποδα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιρανικού Στρατού, Αμπντ αλ-Ραχίμ Μουσάβι, απείλησε τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας με επέκταση του πολέμου σε δήλωση σε εορταστική εκδήλωση.

Ο Μουσαβί απείλησε εν μέσω εντάσεων σχετικά με μια πιθανή αμερικανική επίθεση.

«Οποιαδήποτε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν θα κοστίσει ακριβά στον εχθρό. Ο εχθρός καταλαβαίνει πολύ καλά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα θα καταλήξει σε στρατηγική ήττα του και θα επεκτείνει την κλίμακα του πολέμου στην περιοχή», σημείωσε.

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Τέλος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού το Σάββατο.

Το γραφείο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πιστεύει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τους βαλλιστικούς πυραύλους του και να σταματήσει την υποστήριξή του σε ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του.

Διαβάστε επίσης