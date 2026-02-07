Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

Παραμένει το τεταμένο κλίμα παρά τις διαπραγματεύσεις 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις, αφού οι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσές τους, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις.

Πάντως οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές. «Οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, επισκέφθηκαν το Σάββατο, μαζί με τον διοικητή του CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, το USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται σταθμευμένο στην Αραβική Θάλασσα, όχι μακριά από το Ιράν», ανέφερε το Axios το επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Η κίνηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια επίδειξη δύναμης, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επισκέφθηκε το USS Abraham Lincoln το Σάββατο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν στον κόσμο τη σημασία της ετοιμότητας και της αποφασιστικότητας, και ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής. «Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και αποτρέπουμε τους αντιπάλους μας», είπε.

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν: Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας

Στον αντίποδα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιρανικού Στρατού, Αμπντ αλ-Ραχίμ Μουσάβι, απείλησε τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας με επέκταση του πολέμου σε δήλωση σε εορταστική εκδήλωση.

Ο Μουσαβί απείλησε εν μέσω εντάσεων σχετικά με μια πιθανή αμερικανική επίθεση.

«Οποιαδήποτε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν θα κοστίσει ακριβά στον εχθρό. Ο εχθρός καταλαβαίνει πολύ καλά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα θα καταλήξει σε στρατηγική ήττα του και θα επεκτείνει την κλίμακα του πολέμου στην περιοχή», σημείωσε.

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Τέλος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού το Σάββατο.
Το γραφείο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πιστεύει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τους βαλλιστικούς πυραύλους του και να σταματήσει την υποστήριξή του σε ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος -«Δεν γίνομαι Επίσκοπος για να κυβερνήσω»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Έδειξε… σφυγμό με Μπαρτόλο

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ - Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Παιδιά κακοποιήθηκαν σε παιδικό σταθμό που διαχειρίζονται καλόγριες

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιγμα θυροφραγμάτων στο Διδυμότειχο: Πλημμυρίζουν αγροτεμάχια σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Απολογείται ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής από τα τουρκικά παράλια

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Κατάκολο: «Εξαφανίστηκε» η ακτή, η θάλασσα έφτασε στα οικόπεδα – Βίντεο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βεατρίκη & Ευγενία: Τα mails που τις συσχετίζουν με τον Έπσταϊν και το... αβέβαιο βασιλικό μέλλον

19:15WHAT THE FACT

Εταιρεία κρυπτονομισμάτων στέλνει κατά λάθος σε χρήστες bitcoin 40 δισ. δολάριων αντί για $1,37 στον καθένα

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς στην αποστολή, εκτός και ο Τσέριν με ενοχλήσεις

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας από Ινδία: Συμφωνώ με τον Ευρωστρατό - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

19:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-4: Τεσσάρα... παραμονής για τα «καναρίνια»

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τα έχω πάει περίφημα με τους μαύρους ψηφοφόρους» - Η απάντηση για το βίντεο Ομπάμα

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL, Πανιώνιος - Μύκονος 87-76: «Ανάσα» παραμονής για Ιστορικό

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κινδυνεύουν σπίτια από κατολισθήσεις στην Αρχαία Ολυμπία – Σε κλίμα τρόμου οι κάτοικοι

18:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιρανού υπουργού Εξωτερικών: Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν θα στοχεύσουμε αμερικανικές βάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ - Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Κατάκολο: «Εξαφανίστηκε» η ακτή, η θάλασσα έφτασε στα οικόπεδα – Βίντεο

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι θεωρίες για τον «ζωντανό» Έπσταϊν - Από τον μυστηριώδη λογαριασμό μέχρι την «ανταλλαγή» φυλακών

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας που έσωζε Εβραίους

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Καυσαερίων: Έρχονται αλλαγές - Από πού θα εκδίδεται, τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας από Ινδία: Συμφωνώ με τον Ευρωστρατό - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ