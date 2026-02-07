Τραμπ: Χαιρέτισε τις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει με το Marine One πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στη Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, καθ' οδόν προς το κτήμα του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τις «πολύ καλές» συνομιλίες που διεξάγονται με το Ιράν, στον απόηχο των χθεσινών διαπραγματεύσεων στο Ομάν, γνωστοποιώντας πως οι επαφές θα συνεχιστούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ πως το Ιράν φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στη μεγάλη στρατιωτική δύναμη που συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ στην περιοχή, εντείνοντας τις πιέσεις προς την Τεχεράνη. «Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», σημείωσε.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως οι συνομιλίες με το Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. «Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Γνωρίζουν τις συνέπειες, εάν δεν το κάνουν. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

