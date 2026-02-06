Ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο με τους Ομπάμα «πιθήκους» - Σε λάθος υπαλλήλου το αποδίδει ο Λευκός Οίκος

Μετά τον σάλο το βίντεο που είχε αναρτηθεί στον επίσημο λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Τruth Social με τους Ομπάμα ως πιθήκους, διεγράφη. Ενώ ο πρόεδρος δεν σχολίασε στην ανάρτησή του, η κοινοποίηση του βίντεο - ένα από τα δεκάδες που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας - προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο που περιείχε ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020, στο τέλος και για κλάσματα δευτερολέπτων, εμφανίζεται η εικόνα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης του ζεύγους Ομπάμα, ως πιθήκους, υπό τους ήχους του The Lion Sleeps Tonight.

Can’t believe we have some blacks people supporting this Man.



This is Nicki’s best friend btw ?‍♂️



Shame. pic.twitter.com/QZQlKMv9A6 — ZEEZ ? (@Swaggzeez1) February 6, 2026

Αρχικά ο Λευκός Οίκος δια της εκπροσώπου Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, υπεραμύνθηκε του βίντεο λέγοντας να σταματήσει η ψευτο-οργή.

«Αυτό είναι από ένα διαδικτυακό meme βίντεο που απεικονίζει τον Πρόεδρο Τραμπ ως τον Βασιλιά της Ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον Βασιλιά των Λιονταριών. Παρακαλώ σταματήστε την ψεύτικη οργή και αναφέρετε κάτι σήμερα που πραγματικά έχει σημασία για το αμερικανικό κοινό.»

Αργότερα την Παρασκευή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ένας υπάλληλος έκανε «λανθασμένα» την ανάρτηση, η οποία έκτοτε έχει αφαιρεθεί.

Το κλιπ φαίνεται να προέρχεται από μια ανάρτηση του X που κοινοποίησε ο συντηρητικός δημιουργός meme Xerias τον Οκτώβριο.

Αυτό το βίντεο απεικονίζει επίσης αρκετούς άλλους υψηλού προφίλ Δημοκρατικούς ως ζώα, συμπεριλαμβανομένης της βουλευτή της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Ο προκάτοχος του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, απεικονίζεται επίσης ως πίθηκος που τρώει μια μπανάνα.

Οι Ομπάμα δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το βίντεο.

