Dwayne Johnson: Πώς ήξερε για τον θάνατο του Μπιν Λάντεν - Η ανάρτηση 45 λεπτά πριν από τον Ομπάμα

Η αποκάλυψη του διάσημου ηθοποιού μετά από 24 χρόνια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Dwayne Johnson: Πώς ήξερε για τον θάνατο του Μπιν Λάντεν - Η ανάρτηση 45 λεπτά πριν από τον Ομπάμα

Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, και οι κόρες του, Μάλια και Σάσα , μαζί με τον Ντουέιν Τζόνσον και την τραγουδίστρια Κριστίνα Πέρι, τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκπομπής «Χριστούγεννα στην Ουάσινγκτον 2014» στο Εθνικό Μουσείο Κτιρίων 

AP
Οι ΗΠΑ μετά από ένα ανελέητο κυνηγητό 10 ετών, εξολόθρευσαν το 2011, τον νούμερο ένα καταζητούμενο στον πλανήτη, τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Σε μία άκρως απόρρητη αποστολή Αμερικανοί Navy SEALs έκαναν έφοδο σε ένα συγκρότημα κατοικιών κοντά στο Ισλαμαμπάντ, προτού τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν.

Την ανακοίνωση της δολοφονίας έκανε με διάγγελμά του, ο τότε Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Όμως υπήρχε ένα θέμα, κάποιοι το είχαν μάθει νωρίτερα, και όχι από κάποια επίσημη αμερικανική αρχή, αλλά από έναν άνθρωπο, διάσημο μεν, αλλά χωρίς κάποιες σχέσεις με πηγές πληροφόρησης. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν κάποιοι.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουν Dwayne Johnson, γνωστός ως ο «Βράχος» είχε τουιτάρει νωρίτερα την είδηση...

24 χρόνια μετά, ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Hollywood Reporter, τι είχε συμβεί.

«Έχω έναν φίλο φίλου που με πήρε τηλέφωνο. Το τηλεφώνημα ήταν του στυλ, "Γεια, συνέβη αυτό το πράγμα". Και είπα, "Εντάξει, υπέροχα νέα". Μου είπαν στο τηλεφώνημα ότι ο πρόεδρος εκείνη την εποχή [Μπαράκ Ομπάμα] επρόκειτο να εκφωνήσει την ομιλία του σε 20 λεπτά ή κάτι τέτοιο».

«Είπα, "Εντάξει, τέλεια". Έτσι πέρασαν 20 λεπτά και περίπου στο 25ο λεπτό, τουιτάρω αυτό...»

Δημοσίευσε: «Μόλις έμαθα ότι θα σοκάρει τον κόσμο - Γη της ελεύθερης... πατρίδας των γενναίων, περήφανος που είμαι Αμερικανός!»

Τότε ήταν που ο Ροκ συνειδητοποίησε το λάθος του: «Μετά δέχομαι ένα δεύτερο τηλεφώνημα και το τηλεφώνημα είναι, "Ναι, ο πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ακόμα". Και σκέφτηκα, "Ω, γαμώτο".»

Ο κόσμος εξακολουθεί να απαντά στο tweet του, και να σχολιάζει...

Ένα άτομο έγραψε: «Μου φαίνεται πολύ περίεργο που αυτό δεν έχει ούτε 100.000 rts», ενώ ένα άλλο συμφώνησε: «Είναι απίστευτο που αυτό έχει <1.000 retweets. Το Twitter του 2011 ήταν περίεργο».

«Ο κόσμος αστειεύεται, αλλά αγνοεί το γεγονός ότι ο Ροκ κατά κάποιον τρόπο ήξερε ότι ο Μπιν Λάντεν πέθανε λίγα λεπτά πριν το μάθει η υπόλοιπη χώρα», έγραψε ένας θαυμαστής.

«Επιβεβαιωμένο. Ο The Rock είναι το βαθύ κράτος. Αστειεύομαι. Σοβαρά όμως, πώς το ήξερες πριν από σχεδόν όλους τους άλλους;» αστειεύτηκε κάποιος άλλος.

