Λαμία: Στο αυτόφωρο 34χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα
Τον σταμάτησαν για αλκοτέστ και τον συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης
Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας στη Λαμία τις ημέρες των εορτών με έμφαση τις νυχτερινές ώρες, όπου διενεργούνται αλκοτέστ στους οδηγούς.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/12) αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας σταμάτησαν για αλκοτέστ έναν 34χρονο οδηγό στο κέντρο της Λαμίας, ο οποίος όπως αποδείχτηκε οδηγούσε «τύφλα στο μεθύσι».
Ο 34χρονος, Αλβανικής υπηκοότητας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο για να οδηγηθεί σήμερα στο Αυτόφωρο, στα Δικαστήρια Λαμίας.
Μάλιστα σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 34χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί και πάλι από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
