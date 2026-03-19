Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση αναζητούν οι «27»

Οι ηγέτες της ΕΕ αναζητούν γρήγορες λύσεις για την απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, διχάζονται ωστόσο για τα μέτρα μείωσης του κόστους

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση αναζητούν οι «27»
  • Οι ηγέτες της ΕΕ αναζητούν άμεσες λύσεις για την αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά διχάζονται για τα μέτρα μείωσης κόστους.
  • Η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη στις αυξήσεις τιμών εξαιτίας της εξάρτησής της από εισαγωγές ενέργειας και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στοχευμένα προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των ορυκτών καυσίμων, χωρίς όμως δραστικές παρεμβάσεις.
  • Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για την προσαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, με κάποιες χώρες να ζητούν περισσότερες δωρεάν άδειες και άλλες να αντιτίθενται.
  • Οι ηγέτες της ΕΕ θα ζητήσουν επιτάχυνση της αναθεώρησης του ΣΕΔΕ τον Ιούλιο, διατηρώντας τον ρόλο του στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.
Σε μια από τις πιο κρίσιμες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών προσέρχονται σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες, με στόχο να αναζητήσουν γρήγορες λύσεις για να περιορίσουν την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι επιλογές στο τραπέζι ωστόσο δεν είναι εύκολες.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας σημαίνει ότι η ήπειρος είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη στις αυξανόμενες τιμές που προκαλούνται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 60% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. «Αυτό, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνει ότι η βασική στρατηγική για την ΕΕ είναι να διασφαλίσει την απαλλαγή των βιομηχανιών από τον άνθρακα», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας, Ζιγκιμάντας Βαϊτσιούνας, αναφερόμενος στα σχέδια της Ευρώπης να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα με τοπικά παραγόμενες πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα τα επόμενα χρόνια. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, «δεν υπάρχει κανένα ενιαίο μέσο ή πανάκεια που θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση», πρόσθεσε.

Ορισμένες κυβερνήσεις αμφιβάλλουν ότι η ΕΕ - της οποίας τα 27 κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά ενεργειακά μείγματα και εθνικούς φόρους στην ενέργεια - μπορεί ρεαλιστικά να αντισταθμίσει μια απότομη αύξηση των τιμών που προκύπτει από την άνευ προηγουμένου αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. «Δυστυχώς, δεν θα βρούμε τη μαγική λύση», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

«Στοχευμένα προσωρινά μέτρα»

Το προσχέδιο συμπερασμάτων από τη Σύνοδο Κορυφής, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters, ανέφερε ότι οι ηγέτες θα έδιναν εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «υποβάλει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε τη Δευτέρα επιλογές που διερευνά η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. Παρέλειψαν σημαντικές παρεμβάσεις της ΕΕ, υποσχόμενοι αντ' αυτού τροποποιήσεις στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών του μπλοκ και προτείνοντας στις κυβερνήσεις να μειώσουν τους εθνικούς φόρους ή να αυξήσουν την κρατική βοήθεια προς τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Καμία από τις επιλογές δεν αναμένεται να μειώσει δραματικά τις τιμές όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Καθεμία από αυτές έχει πιθανά μειονεκτήματα. Η δυνατότητα μεγαλύτερης κρατικής βοήθειας σε επίπεδο κρατών μελών θα μπορούσε να εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, ενώ η μείωση των ενεργειακών φόρων αποτελεί πρόκληση για τις κυβερνήσεις που αγωνίζονται να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες για την άμυνα.

Οι ηγέτες είναι ιδιαίτερα διχασμένοι ως προς τον τρόπο προσέγγισης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, της σημαντικότερης πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ (EU-ETS), που ξεκίνησε το 2005, αναγκάζει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις βιομηχανίες να αγοράζουν άδειες για την κάλυψη των εκπομπών CO2.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Επιτροπή θα προσαρμόσει ένα αποθεματικό που ρυθμίζει την παροχή αδειών εκπομπών του ETS για να περιορίσει τις τιμές βραχυπρόθεσμα. Δέκα ηγέτες της ΕΕ, ανάμεσά τους η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ, απαίτησαν την Τετάρτη βαθύτερες αλλαγές , συμπεριλαμβανομένων περισσότερων δωρεάν αδειών CO2 για τη βιομηχανία.

Ένα δεύτερο στρατόπεδο χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Ολλανδίας, αντιτίθεται στην αποδυνάμωση του συστήματος. Οι ηγέτες θα διαφωνήσουν για τις οδηγίες που θα δώσουν στην Επιτροπή. Στο προσχέδιο των συμπερασμάτων τους ζητείται από τις Βρυξέλλες να επισπεύσουν την προγραμματισμένη αναθεώρηση του ΣΕΔΕ τον Ιούλιο, «διατηρώντας παράλληλα τον ουσιαστικό ρόλο του ΣΕΔΕ στην κλιματική και ενεργειακή μετάβαση» - διατύπωση που, σύμφωνα με διπλωμάτες, δεν υποστηρίχθηκε από όλες τις χώρες.

Το προσχέδιο ορίζει επίσης πολλαπλές προθεσμίες, πολλές φέτος, για μέτρα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα τη βοηθήσουν να γεφυρώσει το χάσμα με τους ανταγωνιστές της - τις ΗΠΑ και την Κίνα - συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου « EU Inc » που παρουσιάστηκε την Τετάρτη για την απλούστευση των κανόνων για τη δημιουργία καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία ενέκρινε προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων για 20 μέρες

14:02ΥΓΕΙΑ

Τρώτε αρκετές φυτικές ίνες; Πώς επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη στους «επαγγελματίες μίζερους» για το 1566: «Το φτιάξαμε και δουλεύει»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυξήθηκαν σε 27 τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα μηνιγγίτιδας 

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σ' αγαπάω»: Η συγκινητική εξομολόγηση ενός γιου για τον πατέρα που έχασε ξαφνικά

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι ηγέτες της ΕΕ να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να μη δρουν ως υποτελείς του Τραμπ

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων η χώρα μας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ζητά μορατόριουμ και διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Μερτς: Συγχαρητήρια στον Τραμπ που έστειλε μήνυμα για το τέλος των εχθροπραξιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβεβαίωσεις νέων Μητροπολιτών, ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Σφυροκοπούν θέσεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij σε όλο το Ιράν

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ τα διυλιστήρια;»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ζευγάρι έκανε μικροκλοπές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα… με μωρό ενός έτους αγκαλιά

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή – Θα λέω την άποψή μου για να ξεκολλήσουμε τη βελόνα»

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση αναζητούν οι «27» - Διχάζει το σύστημα εμπορίας ρύπων

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Είμαι έτοιμος να καλέσω τον Ερντογάν σε άτυπη ευρωπαϊκή Σύνοδο στη Κύπρο τον Απρίλιο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Μάκρη: Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «ανοίγουν πυρ» στη μέση του δρόμου - Βίντεο ντοκουμέντο

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ