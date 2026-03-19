Ανάλυση Sky News: Θα μπορούσαν οι ενεργειακές επιθέσεις να διαταράξουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο προκάλεσαν μια ασυνήθιστα απογοητευμένη αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποδεικνύοντας μια πιθανή ρήξη σχετικά με τις προτεραιότητες εκατέρωθεν. Ενώ δεν επέπληξε το Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «επιτέθηκε βίαια».

Ο Τραμπ πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social χθες το βράδυ ότι «δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ» στο κοίτασμα Νότιο Παρς, εκτός εάν προκληθούν από το Ιράν.

Ρωγμές έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν εμφανιστεί ρωγμές στον αμερικανο-ισραηλινό συνασπισμό σχετικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Όταν το Ισραήλ έπληξε 30 ιρανικές αποθήκες καυσίμων περίπου μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι οι επιθέσεις ξεπέρασαν κατά πολύ όσα είχε υποδείξει εκ των προτέρων το Ισραήλ.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος. Σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Στον πρόεδρο δεν αρέσει η επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό υπενθυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης».

Όταν οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ του Ιράν , την καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του, επέλεξαν να «διατηρήσουν» την πετρελαϊκή υποδομή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τρομοκρατήθηκαν

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις είναι πιθανό να αντανακλούν τις ανησυχίες για την αύξηση των τιμών, κάτι που μπορεί να τρομάξει τους ψηφοφόρους του Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac από την πρώτη εβδομάδα του πολέμου διαπίστωσε ότι 7 στους 10 Αμερικανούς ψηφοφόρους ανησυχούσαν είτε πολύ είτε κάπως ότι ο πόλεμος θα προκαλούσε αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Ενώ υποβαθμίζει την απειλή για τις αγορές, ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει το Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενός αγωγού για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.