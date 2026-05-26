Πολωνία: Ένας νεκρός και 18 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία

Snapshot Ένας νεκρός και 18 τραυματίες προκλήθηκαν από σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία.

Το δυστύχημα συνέβη σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία, σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Υποδομών.

Ο οδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση.

Πολλά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν. Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία, όπως μετέδωσε το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

Katastrofa kolejowa w Rogoźnie. Po uderzeniu w ciężarówkę pociąg KW wykolejony leży na boku, i prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze 3 śmigłowce LPR, 5 karetek. Straż pożarna z Poznania. pic.twitter.com/kjWORGrubl

— poznan_moment (@poznan_moment) May 25, 2026



«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.