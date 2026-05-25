ΗΠΑ: Αποζημίωση 808.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη γάτας για τον θάνατό της

Δικαστήριο στο Όρεγκον των ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτης μιας γάτας η οποία προσβλήθηκε από γρίπη των πτηνών αφού έφαγε ωμή τροφή κοτόπουλου.

Σύμφωνα με το Oregonlive, ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται να πληρώσει το ποσό των 808.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου, κάτοικο του Πόρτλαντ.

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη του 2024 - αρχές του 2025, όταν καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η ενεργός εξάπλωση του ιού H5N1 σε πτηνοτροφεία. Μια τετράχρονη σιαμέζα γάτα με το όνομα Kira αρρώστησε λίγες μέρες μετά την κατανάλωση κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής από την Wild Coast. Μια εβδομάδα αργότερα, η κατάσταση του ζώου επιδεινώθηκε απότομα και οι κτηνίατροι ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη ότι ήταν αδύνατο να σωθεί το κατοικίδιο.

Το ποσό της αποζημίωσης περιελάμβανε 8 χιλιάδες δολάρια για κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς και 800 χιλιάδες δολάρια σε ποινές που επέβαλε το δικαστήριο στην εταιρία. Οι ένορκοι έκριναν ότι ο παραγωγός ενδέχεται να ενήργησε με «συνειδητή αδιαφορία» έναντι των κινδύνων για την υγεία των ζώων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του ενάγοντα είπαν ότι η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι τα προϊόντα δοκιμάστηκαν για γρίπη των πτηνών, αλλά στην πραγματικότητα τέτοιες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν ακατάλληλα. Ο εμπειρογνώμονας που εμπλέκεται στην υπόθεση σημείωσε ότι οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου δεν πληρούσαν τα αναφερόμενα πρότυπα.

Εκπρόσωποι της εταιρείας, με τη σειρά τους, δήλωσαν ότι δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση και τόνισαν ότι βασίστηκαν σε εργαστήρια τρίτων για τη δοκιμή προϊόντων.

Σύμφωνα με το USDA, τουλάχιστον 135 οικόσιτες γάτες σε 22 πολιτείες έχουν προσβληθεί από τη γρίπη των πτηνών από το 2024, με πολλές περιπτώσεις να συνδέονται με την κατανάλωση ωμής ζωικής τροφής.