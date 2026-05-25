Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της – Η ανακοίνωση και η επιθυμία της οικογένειας

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου θα ταφεί η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πέθανε τα ξημερώματα της 25ης Μαϊου βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους και τους φίλους της.

Όπως ενημέρωσε η κόρη της εκλιπούσης, η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη που απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα από το γάμο της με τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή, Τραϊανό Δέλλα, η κηδεία θα γίνει εκτός Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη (27/5) στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση της κόρης της Γωγούς Μαστροκώστα αναφέρει: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

