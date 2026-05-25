Σουηδία: Αυτόνομο λεωφορείο τουρκικής εταιρείας συγκρούστηκε με τραμ στο Γκέτεμποργκ

Snapshot Αυτόνομο ηλεκτρικό λεωφορείο της τουρκικής εταιρείας Karsan συγκρούστηκε με τραμ στο Γκέτεμποργκ μία ώρα μετά την έναρξη της πιλοτικής του λειτουργίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο δοκιμαστικού προγράμματος ενός έτους για την ένταξη αυτόνομων οχημάτων στις αστικές μεταφορές.

Στο λεωφορείο υπήρχε οδηγός ασφαλείας με δυνατότητα ανάληψης ελέγχου, ενώ το ατύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η εταιρεία Karsan δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση σχετικά με το συμβάν. Snapshot powered by AI

Σύγκρουση σημειώθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας μεταξύ αυτόνομου ηλεκτρικού λεωφορείου και τραμ, μόλις μία ώρα μετά την έναρξη της επιβατικής του λειτουργίας στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος για αυτόνομες δημόσιες μεταφορές.

Το ηλεκτρικό λεωφορείο e-ATAK της εταιρείας Karsan ενεπλάκη στο περιστατικό τη Δευτέρα, σύμφωνα με την τοπική εταιρεία συγκοινωνιών Västtrafik.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Πάτρικ Τσι, το λεωφορείο φρέναρε, ωστόσο στη συνέχεια χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμ. Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Το συμβάν καταγράφηκε στο πλαίσιο δοκιμαστικού προγράμματος διάρκειας ενός έτους για την ένταξη αυτόνομων οχημάτων στο δίκτυο αστικών μεταφορών, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια και την αξιοπιστία της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η εταιρεία Karsan δεν προχώρησε σε άμεση τοποθέτηση όταν της ζητήθηκε σχόλιο για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT, το λεωφορείο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ στο πίσω μέρος του οχήματος υπήρχε προειδοποιητική σήμανση που ανέφερε: «Κρατήστε απόσταση! Το λεωφορείο μπορεί να φρενάρει απότομα».

Ο εκπρόσωπος της Västtrafik ανέφερε επίσης ότι το ατύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση, επισημαίνοντας πως στο όχημα βρισκόταν και οδηγός ασφαλείας, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να αναλάβει τον έλεγχο αν χρειαζόταν.