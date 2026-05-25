Οι αστρονόμοι λαμβάνουν ένα σήμα λέιζερ από ένα αντικείμενο που βρίσκεται 8 δισ. έτη φωτός από τη Γη

Οι ερευνητές ανίχνευσαν ισχυρή εκπομπή από ένα σύστημα συγκρουόμενων γαλαξιών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA
  • Εντοπίστηκε σήμα λέιζερ υδροξυλίου (megamaser) από σύστημα συγκρουόμενων γαλαξιών 8 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά.
  • Η εκπομπή προέρχεται από τη σύγκρουση γαλαξιών που προκαλεί διέγερση μορίων υδροξυλίου και έντονη ακτινοβολία μικροκυμάτων.
  • Το σήμα είναι πιθανότατα ένα gigamaser, ισχυρότερο από τα συνήθη megamasers, εκπέμποντας ακτινοβολία δισεκατομμύρια φορές ισχυρότερη.
  • Η ανίχνευση έγινε με το ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT στη Νότια Αφρική, δείχνοντας την ικανότητα των σύγχρονων τηλεσκοπίων να παρατηρούν μακρινά κοσμικά φαινόμενα.
  • Το εύρημα ενισχύει τις προοπτικές για την ανακάλυψη πολλών megamasers που θα βοηθήσουν στη μελέτη της γέννησης, εξέλιξης και σύγκρουσης γαλαξιών.
Ένα κοσμικό σήμα λέιζερ που ανιχνεύθηκε σχεδόν 8.000 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη εξέπληξε την επιστημονική κοινότητα.

Το εύρημα, που περιγράφεται σε μια μελέτη που έγινε αποδεκτή από το επιστημονικό περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, αποκαλύπτει ένα από τα πιο έντονα ενεργειακά φαινόμενα που παρατηρούνται στο βαθύ σύμπαν.

Το σήμα καταγράφηκε από το παρατηρητήριο MeerKAT, μια σειρά από 64 ραδιοτηλεσκόπια που βρίσκονται στη Νότια Αφρική και αποτελούν μέρος ενός από τα πιο προηγμένα δίκτυα παρατήρησης στον πλανήτη.

Οι ερευνητές ανίχνευσαν ισχυρή εκπομπή από ένα σύστημα συγκρουόμενων γαλαξιών που ονομάζεται HATLAS J142935,3-002836, που βρίσκεται περίπου 8 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά.

Η επιστημονική ομάδα αναγνώρισε το σήμα ως hidroxilo megamáser, ένα φυσικό φαινόμενο συγκρίσιμο με ένα κοσμικό λέιζερ. Αντί να εκπέμπουν ορατό φως, όπως τα ανθρωπογενή λέιζερ, αυτά τα συστήματα απελευθερώνουν εξαιρετικά έντονα μικροκύματα που παράγονται από μόρια υδροξυλίου που υπάρχουν σε μεγάλα σύννεφα διαστρικού αερίου.

Η προέλευση αυτής της εξαιρετικής ενεργειακής δέσμης βρίσκεται στη σύγκρουση μεταξύ δύο γαλαξιών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων, τεράστια σύννεφα αερίου συμπιέζονται βίαια και προκαλούν τη διέγερση μορίων που απελευθερώνουν καταρρακτώδη ακτινοβολία. Αυτή η διαδικασία ενισχύει το σήμα μικροκυμάτων και δημιουργεί αυτό που οι αστρονόμοι περιγράφουν ως ένα γιγαντιαίο κοσμικό λέιζερ.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό το αντικείμενο είναι τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να ξεπεράσει τη συνηθισμένη κατηγορία megamaser. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ισχύς του σήματος είναι τόσο υψηλή που θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως gigamaser, μια ακόμη πιο ακραία θεωρητική κατηγορία ικανή να εκπέμπει ακτινοβολία δισεκατομμύρια φορές φωτεινότερη από ένα συμβατικό maser.

«Αυτό το σύστημα είναι πραγματικά εξαιρετικό», εξήγησε ο αστρονόμος Thato Manamela, από το Πανεπιστήμιο της Πρετόρια. «Βλέπουμε το ισοδύναμο ενός λέιζερ που έρχεται από την άλλη πλευρά του σύμπαντος». Ο ερευνητής τόνισε επίσης ότι το εύρημα καταδεικνύει την ικανότητα των σύγχρονων ραδιοτηλεσκοπίων να ανιχνεύουν εξαιρετικά μακρινά φαινόμενα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανακάλυψη ανοίγει την πόρτα για την εύρεση εκατοντάδων ή και χιλιάδων megamaser κρυμμένων στο σύμπαν, κάτι που θα τους επιτρέψει να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς γεννιούνται, εξελίσσονται και συγκρούονται οι γαλαξίες σε όλη την κοσμική ιστορία.

