Ρόδος: Αιφνίδιος θάνατος 24χρονης, η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται για να εξηγήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο ο αιφνίδιος θάνατος μιας 24χρονης κοπέλας.

Η νεαρή γυναίκα, από την περιοχή της Αφάντου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της από οικεία της πρόσωπα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν.

Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 24χρονη δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τα ακριβή αίτια της τραγικής κατάληξης.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της νεαρής γυναίκας.