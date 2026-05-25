Δείγματα DNA ζώων μπορούν να εντοπίσουν σημεία - κλειδιά των διαδρομών των δικτύων λαθροθηρίας

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν γονιδιωματικό «χάρτη αναφοράς» που τους βοήθησε να εντοπίσουν την πιθανή προέλευση κάθε παγκολίνου που ήταν αντικείμενο παράνομης διακίνησης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Δείγματα DNA ζώων μπορούν να εντοπίσουν σημεία - κλειδιά των διαδρομών των δικτύων λαθροθηρίας

Ένα παγκολίνο αναζητά τροφή σε ιδιωτική ιδιοκτησία στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής

AP
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια νέα μέθοδος ανάλυσης DNA επιτρέπει τον εντοπισμό των γεωγραφικών περιοχών προέλευσης των παγκολίνων που αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης με υψηλή ακρίβεια.
  • Η μελέτη ανέδειξε σημαντικά σημεία έντονης λαθροθηρίας παγκολίνων, όπως το νοτιοδυτικό Καμερούν, τη Μιανμάρ και διάφορες περιοχές της Αφρικής.
  • Τα γενετικά δεδομένα αποκάλυψαν τις κύριες εμπορικές διαδρομές των ειδών παγκολίνων, που συνδέουν περιοχές στην Κίνα και τα νησιά της Ινδονησίας.
  • Η τεχνική «σύλληψης γονιδίων» επιτρέπει τη χρήση υποβαθμισμένων δειγμάτων, όπως αυτά από μουσεία, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και ιχνηλάτηση του παράνομου εμπορίου.
  • Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία εκτενέστερης βάσης δεδομένων DNA για ζώα σε παράνομο εμπόριο, ώστε να βελτιωθεί η διατήρηση και η καταπολέμηση της λαθροθηρίας.
Snapshot powered by AI

Δείγματα DNA που λαμβάνονται από μια ευρεία ποικιλία ζωικών πηγών μπορούν να εντοπίσουν τα επίκεντρα του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων, χάρη σε μια νέα ερευνητική τεχνική — και τελικά να οδηγήσουν στην εξάρθρωση κερδοφόρων δικτύων λαθροθηρίας.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στους παγκολίνους — των οποίων τα λέπια είναι περιζήτητα στην παραδοσιακή ιατρική. Ως ένα από τα είδη που υφίστανται τη μεγαλύτερη λαθροθηρία, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των καταγεγραμμένων διεθνών κατασχέσεων τα τελευταία χρόνια.

Τα γενετικά δεδομένα μπορούν να είναι πολύτιμα για τον εντοπισμό των διακινούμενων ζώων στον τόπο προέλευσής τους, αλλά η μέθοδος αυτή έχει εμποδιστεί από τις δυσκολίες στην απόκτηση γενετικών δειγμάτων από παγκολίνους.

Στη νέα μελέτη, Γάλλοι επιστήμονες ξεπέρασαν αυτό το εμπόδιο χρησιμοποιώντας μια μέθοδο «σύλληψης γονιδίων» για να ανακτήσουν χρήσιμες γονιδιωματικές πληροφορίες από υποβαθμισμένα δείγματα παγκολίνων.

Η ομάδα αλληλούχισε το DNA από περισσότερα από 700 δείγματα παγκολίνων που προέρχονταν από κατασχέσεις, συλλογές μουσείων, αγορές κρέατος άγριων ζώων και από το φυσικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιώντας τα γενετικά δεδομένα από δείγματα γνωστής γεωγραφικής προέλευσης, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν γονιδιωματικό «χάρτη αναφοράς» που τους βοήθησε να εντοπίσουν την πιθανή προέλευση κάθε παγκολίνου που ήταν αντικείμενο παράνομης διακίνησης.

«Έχουμε αποδείξει ότι είναι δυνατό να εντοπίσουμε την γεωγραφική προέλευση των παγκολίνων που αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης με αξιοσημείωτη ακρίβεια — μερικές φορές με απόκλιση μόλις λίγων χιλιομέτρων», δήλωσε ο Δρ. Sean Heighton του Πανεπιστημίου της Τουλούζης.

Τα στοιχεία αποκάλυψαν διάφορες περιοχές όπου παρατηρείται έντονη παράνομη συλλογή παγκολίνων, μεταξύ των οποίων το νοτιοδυτικό Καμερούν, η Μιανμάρ και διάφορες περιοχές σε ολόκληρη την Αφρική.

Τα γενετικά δεδομένα εντοπίζουν επίσης τις κύριες εμπορικές διαδρομές για τα τρία είδη παγκολίνων που μελετήθηκαν — της Σούντα, το κινεζικό και το λευκοκοιλιακό — τα οποία διασχίζουν τα σύνορα της Κίνας και συνδέουν τα νησιά της Ινδονησίας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό PLOS Biology, εντόπισαν επίσης άγριους πληθυσμούς που εκμεταλλεύονται τόσο για το εγχώριο όσο και για το διεθνές εμπόριο, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση των αγορών.

Η ομάδα αναφέρει ότι η τεχνική δειγματοληψίας που χρησιμοποίησε έχει «μεγάλο δυναμικό» για την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων, αλλά το γενετικό υλικό παραμένει περιορισμένο.

Προτείνουν τη δημιουργία μιας πιο λεπτομερούς βάσης δεδομένων DNA για τα ζώα που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου.

«Η ενσωμάτωση αρχειακού υλικού μουσείων με πρόσφατα συλλεγμένα δείγματα πεδίου και κατασχέσεων μας επέτρεψε να γεφυρώσουμε μακροχρόνιες ελλείψεις στη γεωγραφική κάλυψη και να ενισχύσουμε την ακρίβεια της ιχνηλάτησης του εμπορίου παγκολίνων», δήλωσε ο Δρ. Philippe Gaubert.

«Μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές αυτής της εργασίας είναι ότι αναπτύξαμε ένα ενιαίο κιτ σύλληψης γονιδίων που λειτουργεί και στα οκτώ είδη παγκολίνων και σε υποβαθμισμένα δείγματα μουσείων, καθιστώντας την γονιδιωματική ανίχνευση πιο προσιτή, επεκτάσιμη και πρακτική για την πραγματική διατήρηση των παγκολίνων και τη χρήση της στην εγκληματολογία.»

Ο Δρ Gaubert πρόσθεσε: «Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήταν ότι το εγχώριο εμπόριο παγκολίνων είναι σε μεγάλο βαθμό τοπικό, αλλά επικαλύπτεται με τις ίδιες περιοχές προμήθειας που τροφοδοτούν τη διεθνή παράνομη διακίνηση — αποκαλύπτοντας μια συνδεδεμένη αλυσίδα εφοδιασμού αντί για ξεχωριστές αγορές.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ