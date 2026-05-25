Χανιά: Θρίλερ με την 25χρονη μητέρα της 3χρονης - Έχουν δηλωθεί 2 γεννήσεις και τα παιδιά αγνοούνται

Snapshot Η 25χρονη μητέρα στα Χανιά και 27χρονος σύζυγός της κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της 3χρονης κόρης τους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η οικογένεια ζούσε σε άθλιες συνθήκες σε αποθήκη θερμοκηπίου, όπου τα παιδιά ήταν συχνά μόνα τους και το μεγαλύτερο παιδί αναλάμβανε τη φροντίδα των μικρότερων.

Η μητέρα δήλωσε ότι έχει πέντε παιδιά, αλλά υπάρχουν ασάφειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό και την κατάσταση των παιδιών, καθώς στον ΑΜΚΑ της καταγράφονται πολλοί τοκετοί.

Από τα καταγεγραμμένα παιδιά, κάποια νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ η τύχη άλλων είναι άγνωστη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν την αλήθεια σχετικά με τον αριθμό των παιδιών και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για την 25χρονη μητέρα που κατηγορείται με τον 27χρονο σύζυγό της για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση.

Η οικογένεια, που διέμενε σε μια αποθήκη θερμοκηπίου στα Χανιά, ζούσε σε άθλιες συνθήκες, με την τοπική κοινωνία να συνδράμει όσο μπορεί για να έχουν τα προς το ζειν.

Ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου τους είχε παραχωρήσει το χώρο για να διαμένουν, ο Πακιστανός σύζυγος δούλευε στα χωράφια, ενώ η 25χρονη Ρομά μητέρα, έκανε επίσης περιστασιακές δουλειές. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν σε μια ταβέρνα κοντά στο θερμοκήπιο που διέμεναν.

Όσο εργάζονταν, τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο θερμοκήπιο ήταν ουσιαστικά μόνα τους από το πρωί μέχρι περίπου τη μία το μεσημέρι όταν επέστρεφε η μητέρα από τη δουλειά.

Ρόλο... γονέα είχε αναλάβει το μεγάλο παιδί ηλικίας 8-9 ετών που κρατούσε ουσιαστικά το 6χρονο αδερφάκι του καθώς κι άλλο ένα βρέφος λίγων μηνών. Μαζί προφανώς θα ήταν και η 3χρονη που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το θρίλερ με τον ΑΜΚΑ

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο νοσοκομείο καθώς έγινε καταγγελία από τους γιατρούς, που είχαν διαπιστώσει κακοποίηση στην 3χρονη, η 25χρονη μητέρα φέρεται να τους είπε ότι «έχω άλλα τρία παιδιά σ' ένα θερμοκήπιο. Είχα κι άλλα δύο αλλά πέθαναν όταν τα θήλαζα».

Ωστόσο, ακόμα είναι ασαφές πόσα παιδιά έχει και πόσα... δεν έχει κι αυτό γιατί, ο ΑΜΚΑ που έδωσε η μητέρα στο νοσοκομείο, είναι πραγματικός, αντιστοιχεί στο όνομά της και έχει καταγεγραμμένους τους τοκετούς της.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ΑΜΚΑ υπάρχουν οι εξής τοκετοί:

Εγγραφές τοκετών

2017 - Σήμερα παιδί 9 ετών

2018 - Σήμερα παιδί 8 ετών

2018 - Διεκόπη εγκυμοσύνη

2020 - Σήμερα 6 ετών

2023 - Σήμερα 3 ετών

2024 - Σήμερα 2 ετών

Δύο παιδιά... λείπουν

2017: 9 ετών - Άγνωστη η τύχη του

2018: 8 ετών - Στο νοσοκομείο

2020: 6 ετών - Στο νοσοκομείο

2023: 3 ετών - Νοσηλεύεται

2024: 2 ετών - Άγνωστη η τύχη του

2025: 10 μηνών - Στο νοσοκομείο

Διαβάστε επίσης