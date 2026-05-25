Βέλγιο: Εκκενώθηκε προάστιο των Βρυξελλών υπό τον φόβο εκρήξεων φιαλών υγραερίου

Ο δήμαρχος Σαμουέλ ντ' Οραζιό επιβεβαίωσε τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο έκρηξης και τις προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων.

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Τουμπίζ, δυτικά των Βρυξελλών, όπου μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη κλωστοϋφαντουργίας, προκαλώντας την άμεση απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

Οι τοπικές Αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις λόγω του σοβαρού κινδύνου έκρηξης από φιάλες υγραερίου που βρίσκονται αποθηκευμένες κοντά στο φλεγόμενο κτίριο. Παράλληλα, ζητήθηκε από κατοίκους σε γειτονικές περιοχές να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, εξαιτίας του τοξικού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή.

Ο δήμαρχος της πόλης, Σαμουέλ ντ' Οραζιό, δήλωσε στον βελγικό ραδιοφωνικό σταθμό RTBF πως οι αρχές απομακρύνουν προληπτικά τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στην αποθήκη, καθώς ο κίνδυνος έκρηξης θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.

Την ίδια ώρα, ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν μετρήσεις για την επικινδυνότητα του πυκνού μαύρου καπνού, ενώ οι τοξικές αναθυμιάσεις φαίνεται να επεκτείνονται σε ευρύτερη περιοχή δυτικά των Βρυξελλών.