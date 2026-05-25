Κίνα: Βίντεο-ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο - Τουλάχιστον 82 νεκροί

Snapshot Τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Shanxi της Κίνας.

Στην έκρηξη βρίσκονταν 247 εργάτες, με πάνω από 100 να έχουν διασωθεί και 128 να νοσηλεύονται, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ρομπότ με αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες για να εντοπίσουν επιζώντες σε δυσπρόσιτες περιοχές του ορυχείου.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά διαπιστώθηκε υπέρβαση των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα στον χώρο.

Το κράτος ανακοίνωσε αυστηρή έρευνα για το περιστατικό και προειδοποίησε για αυστηρές κυρώσεις στους υπευθύνους.

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμα αγνοούνται, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Κίνα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις σήραγγες ενός ανθρακωρυχείου στην επαρχία Shanxi το βράδυ της Παρασκευής. Ο αριθμός των νεκρών, καθιστά την έκρηξη ως το πιο θανατηφόρο περιστατικό σε ορυχείο στην Κίνα από το 2009.

Οι αρχές διάσωσης αναθεώρησαν σήμερα προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών, καθώς η τελευταία ενημέρωση του Σαββάτου έκανε λόγο για 90 ανθρώπους που σκοτώθηκαν.

Στο ανθρακωρυχείο τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν 247 εργάτες, με πάνω από 100 να έχουν ήδη διασωθεί, ενώ εκατοντάδες διασώστες βρίσκονται ακόμα στο σημείο και επιχειρούν.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ, δήλωσε ότι δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες για την περίθαλψη των τραυματιών και την αναζήτηση επιζώντων, ενώ το κρατικό συμβούλιο της χώρας ανέφερε ότι θα διεξαχθεί «αυστηρή» έρευνα και όσοι κριθούν υπεύθυνοι «θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Οι αξιωματούχοι ζήτησαν συγγνώμη για τη σύγχυση σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, λέγοντας ότι η κατάσταση ήταν χαοτική στην αρχή, γεγονός που οδήγησε σε έναν ασαφή αριθμό και σε έναν λανθασμένο υπολογισμό.

Σύμφωνα με τους ίδιους, 128 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι επηρεάστηκαν από την εισπνοή δηλητηριώδους αερίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αν και δεν είναι σαφές τι είδους αέριο ήταν αυτό.

Ψάχνουν τους επιζώντες με ρομπότ

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι διασώστες ανέπτυξαν ρομπότ επιθεώρησης ορυχείων υπόγεια, εξοπλισμένα με αισθητήρες αερίου και υπέρυθρες κάμερες, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα ρομπότ τα χειρίζονται διασώστες που τα χρησιμοποιούσαν για να εισέλθουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, να συλλέξουν δεδομένα και να ανιχνεύσουν σημάδια ζωής.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι διέταξαν επίσης άμεσες επιθεωρήσεις ασφαλείας των ανθρακωρυχείων σε όλη την επαρχία Shanxi. Η παραγωγή έχει ανασταλεί και στα τέσσερα ορυχεία που διαχειρίζεται η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το ανθρακωρυχείο Liushenyu, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Wang Yong, ένας τραυματίας ανθρακωρύχος, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι όταν συνέβη το περιστατικό, δεν άκουσε κανέναν ήχο, αλλά είδε μια ξαφνική στήλη καπνού. «Μύρισα θείο, την ίδια μυρωδιά που νιώθεις από τις ανατινάξεις. Φώναξα στους ανθρώπους να τρέξουν. Καθώς τρέχαμε, έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν από τους καπνούς. Μετά λιποθύμησα κι εγώ», είπε. «Έμεινα εκεί για περίπου μία ώρα πριν συνέλθω μόνος μου. Ξύπνησα το άτομο δίπλα μου και βγήκαμε έξω μαζί».

Ορισμένα μέλη της ομάδας διαχείρισης του ορυχείου φέρονται να έχουν συλληφθεί. Η αιτία της έκρηξης αερίου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, αλλά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο ορυχείο διαπιστώθηκε ότι «ξεπέρασαν τα όρια».

