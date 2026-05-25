Κίνα: Βίντεο-ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο - Τουλάχιστον 82 νεκροί

Με ρομπότ ψάχνουν για επιζώντες οι Κινέζοι διασώστες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κίνα: Βίντεο-ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο - Τουλάχιστον 82 νεκροί

Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα

Al Jazeera
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Shanxi της Κίνας.
  • Στην έκρηξη βρίσκονταν 247 εργάτες, με πάνω από 100 να έχουν διασωθεί και 128 να νοσηλεύονται, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Οι διασώστες χρησιμοποιούν ρομπότ με αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες για να εντοπίσουν επιζώντες σε δυσπρόσιτες περιοχές του ορυχείου.
  • Η αιτία της έκρηξης δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά διαπιστώθηκε υπέρβαση των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα στον χώρο.
  • Το κράτος ανακοίνωσε αυστηρή έρευνα για το περιστατικό και προειδοποίησε για αυστηρές κυρώσεις στους υπευθύνους.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμα αγνοούνται, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Κίνα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις σήραγγες ενός ανθρακωρυχείου στην επαρχία Shanxi το βράδυ της Παρασκευής. Ο αριθμός των νεκρών, καθιστά την έκρηξη ως το πιο θανατηφόρο περιστατικό σε ορυχείο στην Κίνα από το 2009.

https://www.instagram.com/reel/DYwluXeCI3K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι αρχές διάσωσης αναθεώρησαν σήμερα προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών, καθώς η τελευταία ενημέρωση του Σαββάτου έκανε λόγο για 90 ανθρώπους που σκοτώθηκαν.

Στο ανθρακωρυχείο τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν 247 εργάτες, με πάνω από 100 να έχουν ήδη διασωθεί, ενώ εκατοντάδες διασώστες βρίσκονται ακόμα στο σημείο και επιχειρούν.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ, δήλωσε ότι δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες για την περίθαλψη των τραυματιών και την αναζήτηση επιζώντων, ενώ το κρατικό συμβούλιο της χώρας ανέφερε ότι θα διεξαχθεί «αυστηρή» έρευνα και όσοι κριθούν υπεύθυνοι «θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Οι αξιωματούχοι ζήτησαν συγγνώμη για τη σύγχυση σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, λέγοντας ότι η κατάσταση ήταν χαοτική στην αρχή, γεγονός που οδήγησε σε έναν ασαφή αριθμό και σε έναν λανθασμένο υπολογισμό.

Σύμφωνα με τους ίδιους, 128 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι επηρεάστηκαν από την εισπνοή δηλητηριώδους αερίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αν και δεν είναι σαφές τι είδους αέριο ήταν αυτό.

Ψάχνουν τους επιζώντες με ρομπότ

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι διασώστες ανέπτυξαν ρομπότ επιθεώρησης ορυχείων υπόγεια, εξοπλισμένα με αισθητήρες αερίου και υπέρυθρες κάμερες, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα ρομπότ τα χειρίζονται διασώστες που τα χρησιμοποιούσαν για να εισέλθουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, να συλλέξουν δεδομένα και να ανιχνεύσουν σημάδια ζωής.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι διέταξαν επίσης άμεσες επιθεωρήσεις ασφαλείας των ανθρακωρυχείων σε όλη την επαρχία Shanxi. Η παραγωγή έχει ανασταλεί και στα τέσσερα ορυχεία που διαχειρίζεται η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το ανθρακωρυχείο Liushenyu, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Wang Yong, ένας τραυματίας ανθρακωρύχος, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι όταν συνέβη το περιστατικό, δεν άκουσε κανέναν ήχο, αλλά είδε μια ξαφνική στήλη καπνού. «Μύρισα θείο, την ίδια μυρωδιά που νιώθεις από τις ανατινάξεις. Φώναξα στους ανθρώπους να τρέξουν. Καθώς τρέχαμε, έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν από τους καπνούς. Μετά λιποθύμησα κι εγώ», είπε. «Έμεινα εκεί για περίπου μία ώρα πριν συνέλθω μόνος μου. Ξύπνησα το άτομο δίπλα μου και βγήκαμε έξω μαζί».

Ορισμένα μέλη της ομάδας διαχείρισης του ορυχείου φέρονται να έχουν συλληφθεί. Η αιτία της έκρηξης αερίου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, αλλά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο ορυχείο διαπιστώθηκε ότι «ξεπέρασαν τα όρια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ