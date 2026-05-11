Κολομβία: Τέσσερις νεκροί από νέα έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές αρχές.

«Οι τέσσερις εργαζόμενοι σε ορυχείο, που είχαν παγιδευτεί στη Λας Κίντας, στην κοινότητα Κουκουνουβά, βρέθηκαν άψυχοι», ανέφερε μέσω X ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπογοτά.

El delegado del Cuerpo de Bomberos del departamento colombiano de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, confirmó la muerte de cuatro trabajadores tras una explosión en la mina de carbón Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, municipio de Cucunubá, centro de #Colombia.… pic.twitter.com/GXJyO9Yz8F

— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 10, 2026



Είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι τέσσερις εργαζόμενοι είχαν παγιδευτεί εξαιτίας έκρηξης το Σάββατο. Οι ανθρακωρύχοι βρίσκονταν σε στοά βάθους 500 μέτρων, σημείωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας κι αποδίδονται κατά κανόνα στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές, κυρίως σε όσα λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Την περασμένη Δευτέρα, έκρηξη σε άλλο ανθρακωρυχείο, στον δήμο Σουτατάουσα, επίσης στην Κουντιναμάρκα, στοίχισε τη ζωή σε εννιά εργαζόμενους. Έξι συνάδελφοί τους επέζησαν.

Ακόμη έξι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στον ίδιο δήμο, τον Σουτατάουσα.