Κολομβία: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη Σουταταούσα – 11 εγκλωβισμένοι σε βάθος 600 μέτρων

Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου σε ανθρακωρυχείο στην Κολομβία, στην περιοχή Πένιας δε Μποκερόν του δήμου Σουταταούσα, στην Κουντιναμάρκα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν το περιστατικό σε συσσώρευση αερίων στο εσωτερικό της στοάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 15 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο τη στιγμή της έκρηξης. Τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους, ενώ ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Οι υπόλοιποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έχουν σπεύσει εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης, που προχωρούν σε εκτίμηση κινδύνου, αερισμό της στοάς και έρευνες για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν Κέντρο Επιχειρήσεων (PMU) για τον συντονισμό της επέμβασης, ενώ το πρωτόκολλο διάσωσης υλοποιείται υπό την ευθύνη της Εθνικής Υπηρεσίας Μεταλλείων της χώρας, με τη συνδρομή σωστικών συνεργείων και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Κουντιναμάρκα, Άλβαρο Φαρφάν, δήλωσε ότι όλες οι δυνάμεις πρώτης απόκρισης κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατευθύνθηκαν στο σημείο.

Δύσκολες συνθήκες σε βάθος 600 μέτρων

Οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε βάθος περίπου 600 μέτρων όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων ένα πλήρως εξοπλισμένο, ενώ οι ομάδες επέμβασης εξετάζουν τα συστήματα παρακολούθησης αερίων για να διαπιστώσουν αν είναι ασφαλής η είσοδος στο ορυχείο.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των διασωστών και στην ταχεία διάσωση των εγκλωβισμένων εργατών.