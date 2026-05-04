Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω στο πλήθος και σκότωσε δύο άτομα, ανάμεσα τους κορίτσι 10 ετών

Snapshot Δύο άτομα, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 10 ετών, σκοτώθηκαν όταν monster truck έπεσε πάνω σε πλήθος στην Ποπαγιάν της Κολομβίας.

Σοβαρά τραυματίστηκαν 37 άτομα κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης monster truck.

Το όχημα φαίνεται να μη φρέναρε εγκαίρως μετά από προσπάθεια να περάσει εμπόδιο.

Το περιστατικό συνέβη στο χώρο Bulevar Rose της Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η αυθεντικότητα των βίντεο που δείχνουν το ατύχημα.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι--37 κατά τον ως τώρα απολογισμό--τραυματίστηκαν όταν όχημα, τύπου «monster truck», έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα της νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.

Nos comparten mas videos sobre la tragedia ocurrida en la ciudad de Popayán durante un evento de Monster truck pic.twitter.com/qgEc5lI74X — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) May 3, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.

???Mientras tanto



El sentido común, exige que vayas a lugares sin garantía de protección.



Que te puede pasar si el conductor de un Monster Truck pierde el control.



Sucedió en el lote Bulevar Rose de Popayán, en el departamento de Cauca (Colombia), el conteo de atropellados… pic.twitter.com/4F9AmbMOQo — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 4, 2026

Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.