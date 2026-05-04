Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω στο πλήθος και σκότωσε δύο άτομα, ανάμεσα τους κορίτσι 10 ετών
Όπως φαίνεται στο βίντεο το αυτοκίνητο βγαίνει εκτός ελέγχου και ο οδηγός δεν προλαβαίνει να φρενάρει έγκαιρα
- Δύο άτομα, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 10 ετών, σκοτώθηκαν όταν monster truck έπεσε πάνω σε πλήθος στην Ποπαγιάν της Κολομβίας.
- Σοβαρά τραυματίστηκαν 37 άτομα κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης monster truck.
- Το όχημα φαίνεται να μη φρέναρε εγκαίρως μετά από προσπάθεια να περάσει εμπόδιο.
- Το περιστατικό συνέβη στο χώρο Bulevar Rose της Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα.
- Δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η αυθεντικότητα των βίντεο που δείχνουν το ατύχημα.
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι--37 κατά τον ως τώρα απολογισμό--τραυματίστηκαν όταν όχημα, τύπου «monster truck», έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα της νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.
Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.