Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ηλεία
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 25,7 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ηλεία.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ, είχε εστιακό βάθος 25,7 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλείας.
