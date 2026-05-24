Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο στενό Μεγάρων - Σαλαμίνας

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Υπήρξε μικρή διαφορά στην εκτίμηση μεγέθους και θέσης μεταξύ των δύο σεισμολογικών φορέων.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:29 μετά τα μεσάνυχτα (Κυριακή 24/5), σε υποθαλάσσια περιοχή, στο στενό Μεγάρων - Σαλαμίνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 132,6 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά των Μεγάρων.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 124 χλμ., και επίκεντρο τα 9 χλμ. δυτικά της Σαλαμίνας.