Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του 43χρονου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ανακριτής και εισαγγελέας Ρεθύμνου διαφωνούν για την προφυλάκιση του 43χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι.
  • Η απολογία του 43χρονου πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και διήρκησε πάνω από πέντε ώρες.
  • Η τελική απόφαση για την προφυλάκιση θα ληφθεί από το δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου τις επόμενες ημέρες.
  • Μέχρι την απόφαση, ο 43χρονος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό και αρνείται τις κατηγορίες για εκβιασμούς και παράνομες δηλώσεις.
  • Δύο συγκατηγορούμενοι ανιψιοί του 43χρονου έχουν ήδη προφυλακιστεί.
Σε διαφορετικές εκτιμήσεις κατέληξαν ανακριτής και εισαγγελέας Ρεθύμνου σχετικά με την ποινική μεταχείριση του 43χρονου από τα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εκβιασμών και παράνομων δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απολογία του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μέσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία που παρουσίασε πριν εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή. Η διαδικασία διήρκησε περισσότερες από πέντε ώρες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Λόγω της διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα για το αν πρέπει να προφυλακιστεί, την τελική απόφαση θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που σχετίζονται με εκβιασμούς και επιθέσεις σε πολίτες στην περιοχή του Αμαρίου, υποστηρίζοντας ότι οι μισθώσεις γης μέσω των οποίων λάμβανε επιδοτήσεις ήταν νόμιμες και είχαν υπογραφεί κανονικά με τους ιδιοκτήτες.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί οι δύο συγκατηγορούμενοι ανιψιοί του, ηλικίας 44 και 39 ετών.

