Μύκονος: Γάλλος τουρίστας κατέληξε σε κρουαζιερόπλοιο
Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου
Ένας 70χρονος τουρίστας, υπήκοος Γαλλίας, κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (23/5) σε κρουαζιερόπλοιο σημαίας Ιταλίας.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυκόνου, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.
Το κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να αποπλεύσει προς συνέχιση του δρομολογίου του.
Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
